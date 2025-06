Monah Arsenije, iguman manastira Ribnica kod Mionice, govorio je o porodičnom prokletstvu – temi koja se u savremenom društvu gotovo zaboravila, iako se njene posledice i danas duboko osećaju. U svojoj besedi istakao je da mnogi ljudi danas ne razmišljaju o moralnom nasleđu svojih predaka, dok su naši stari vodili računa da žive pošteno, ispravno i duhovno uzorno.

Foto: Jutjub printskrin/HelmCast

Duhovni tragovi predaka ostaju – bilo da su dobri ili zli

- Većina naših predaka nekada je vrlo vodila računa da se ponaša uzorno, moralno, da dobro vraća dobrim i ne čini zlo. Međutim, moderna vremena mnogo su toga promenila pa se o ovoj temi retko govori - rekao je otac Arsenije.

On ne dovodi u pitanje postojanje porodičnog prokletstva, već ga smatra stvarnošću sa kojom se mnogi ljudi bore, svesno ili nesvesno. Prema njegovim rečima, osoba koja se rodi sa porodičnim prokletstvom – koje potiče još od prababe, pradede ili čukundede koji je počinio neko zlo – nosi duhovno breme jer se, kako kaže: „od te porodice sklonio Bog“.

Smirenje je istinski ideal koji je Hristos doneo

Otac Arsenije objašnjava da je smirenje ključni hrišćanski ideal.

- Onaj koji je smiren nosi Hrista u sebi. Neće moći svi da postignu taj ideal velikog posta, velikih podviga, velikog ideala – to je činjenica. Ali Hristos nije doneo to kao ideal – bdenje, glad, žeđ, molitva… Ideal koji je Hristos doneo je smirenje. Smirena spoznaja da sam slab čovek. I na taj način: 'Ko se sam unizuje, taj će se uzvisiti'.

Već samo priznanje da smo ograničeni, krhki ljudi, prema njegovim rečima, jeste duhovno uzdizanje.

- Svima je dopušteno da kažu – ja ne mogu da postignem mnogo, prihvatam ono što je moja mera. A Luciferova mera je – uvek budi bolji od drugih, uvek budi iznad drugih, nikad se ne zadovolji i čak laži, odglumi da si bolji - upozorava on.

Lažna predstava u virtuelnom svetu

- I mi svi glumimo. Svi imamo uloge. Svi glumimo na Fejsbuku, postavljamo svoje najbolje fotografije, svoje najlepše misli. A onda kada upoznamo devojku u prirodi i vidimo da nije tako lepa, ili tako pametna kao što se prikazivala na Fejsbuku, kažemo: 'Ti si mene prevarila'.

Kroz ovu ilustraciju, monah Arsenije ukazuje na gubitak iskrenosti i stvarnosti u savremenom društvu, gde se stvarni identitet često skriva iza društvenih maski.

Zavist i duhovna razjedinjenost među Srbima

Govoreći o srpskom mentalitetu, otac Arsenije dodaje:

- Jedan Srbin ne može da se pokori pametnijem sunarodniku. Iako zna da je on pametniji i bolji, on ne može da se pokori. I umesto da kaže: 'Brate, ti si od mene sposobniji, vodi, ja ću biti uz tebe – bićemo jači zajedno.' Ne, mi ćemo se boriti dok ga ne oborimo. Mi ne dopuštamo boljima da nas vode.

Demonska sila ima pristup kada Bog ode iz porodice

Otac Arsenije upozorava da Lucifer koristi široku paletu mogućnosti da prevari ljude, ali da Hristos nikada neće dozvoliti konačnu prevaru ako čovek sam ne pristane na nju.

- Nikad nas Lucifer neće prevariti ako mi to sami ne dopustimo. Bog hoće slobodnu volju. Neznanje se računa kao veliki greh. Nama je dato da se učimo celog života. Ako se nismo naučili Svetom pismu – to je greh. Onda možemo biti prevareni. Zato, čuda su još uvek moguća. FOTO: Monah Arsenije - Zvanični kanal manastira Ribnic

Porodično prokletstvo i sudbina dece

- Kad čovek stekne ljubav u srcu, on onda voli sve ljude – to je veliki podvig koji se stiče kroz smirenje, kroz veliki trud, i to je taj ideal - kaže otac Arsenije.

On objašnjava da posledice prvorodnog greha nosimo svi, iako nismo krivi za njega.

- Taj neko ko se rodio sa porodičnim prokletstvom od prababe, pradede, čukundede koji je napravio neko zlo – istina je da se od te porodice sklonio Bog. Onda nastupa ta demonska sila koja tiraniše potomstvo. Počinju da se rađaju deca koja su nezgodna, namćorasta, neposlušna.

Duhovni rat za potencijalne velikane

Monah Arsenije ističe da demon posebno cilja one najranjivije, ali i potencijalno najveće:

- To dete ode od kuće, postane kriminalac… To se dešava jer demonska sila stiče vlast i udara po onoj deci koja su ranjivija, osetljivija… Demon pristupa baš takvima koji mogu biti veliki. Da slučajno taj veliki ne bi čovečanstvo nagradili nečim velikim, Lucifer im pristupa i vodi ih na svoju stranu. Takvi ljudi postradaju i bivaju to što bivaju.

Bog daje slobodu, ali traži odgovornost

U emisiji koju je vodio Vuk Rosandić – nekadašnji pevač grupe "Ruž", poznat po pesmama „Nemica“ i „Moja zubarka“ – monah Arsenije zaključuje:

- Bog hoće slobodnu volju. Mi nismo ni magarci, ni foke – i zato se na neznanje gleda kao na veliki greh. Gospod neće dopustiti da nas taj drugi prevari osim ako mi nismo rekli da, ako se nismo odrekli Sina Božjeg, nego se svojom voljom poklonili zveri – luciferu.

(Kurir)

BONUS VIDEO: