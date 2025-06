NJih dvoje su već duže vreme imali nesuglasice i probleme u bračnoj zajednici dugoj skoro četiri decenije, pa su doneli sporazumnu odluku da je za njih najbolje da svako krene svojim putem.

- Iako su Goca i Radomir važili za jedan od najskladnijih parova na našoj estradi decenijama, neki porodični problemi su bili jači od njihove ljubavi. U poslednje vreme međusobne nesuglasice su došle do vrhunca i njih dvoje su rešili da stave tačku na svoj brak i zajednički život. Radomir je napustio stan gde su živeli, a Goci je, pored ove nekretnine, ostao i restoran u jednom beogradskom naselju, gde je publika koja voli njene pesme mogla da je čuje uživo - ispričao je izvor.

Inače, u medijima se već skoro dve decenije po kuloarima pričalo da je Gocin sada već bivši suprug, s kojim se venčala 1986. godine, glavni krivac zbog kojeg je pevačica divnog glasa svojevremeno odlučila da scenu ustupi drugima. Ona je ovu priču uvek demantovala. Ubrzo posle venčanja, njih dvoje su postali i roditelji dve ćerke, Maše i Lane, i nikad nisu krili da im je porodica primarna stavka. Goca i Radomir su u jeku najveće ljubavi zajedno kupili stan, koji su uredili po svom ukusu, ali i rešavali probleme, kojih nije bilo malo.Iako nikad direktno nije uticao na njene odluke, Gordanin suprug uvek je bio i ostao pevačicina najveća potpora, podrška i stameni oslonac u mukama. Kad se zadesila situacija da su druge manje talentovane kolege dobile na značaju, a Goca bila nepravedno skrajnuta, on joj je savetovao da se skromno povuče. Goca ga je tada poslušala, ali nije sedela skrštenih ruku. Ubrzo je otvorila restoran, u kojem pevala s vremena na vreme. Foto: Jutjub printskrin/LIRA - Udruženje tekstopisaca

Gordana se nije javljala novinarima koji su pokušavali da dobiju njen komentar povodom informacija o razvodu.

Pesme "Zagrli me ti", "Pusti me da nađem srcu lek", "Pala ćuprija", "Dobro jutro, Šumadijo", "Ja ne mogu, mila majko, bez njega" danas važe za evergrin, ali prema rečima Gordane, nije bilo tako u vreme kad ih je snimala.

- Snimala sam pesme koje imaju smisla, sadržinu i težinu. Samo mi je to bilo važno. Moje kolege su i tada razmišljale kako će narod prihvatiti pesme, pa su gađali isključivo hitove. Ja nisam. Prioritet mi je bilo obrazovanje, studirala sam veterinu do 1982, i pevanje mi je do tada bilo samo deo života, nisam to shvatila kao profesiju od koje zarađujem novac. Nikad nisam došla na red da budem tiražna. Nisam imala nikoga ko je stajao iza mene, a to je bilo neophodno čak i u to vreme. Menadžeri, tim ljudi, eventualno neko ko će da zagrize za tebe, a da se zauzvrat ti intimiziraš s njim. Nisam mogla da budem intimna s nekim ko mi se ne sviđa. Moja ploča "Zagrli me ti" uopšte nije bila zapažena, nije imala veliki tiraž - ispričala je Stojićevićeva svojevremeno.

