Jedna od njih je i Milena Popović, udovica Olivera Ivanovića koja je veoma popularna na društvenim mrežama, naročito posle obelodanjene veze sa Igorom Jurićem. Trenutno obavlja funkciju državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine Vlade Srbije, a malo je poznato koju školu je Milena završila.

U rodnom gradu završila osnovnu i srednju školu, kao i fakultet - diplomirala je na Filozofskom fakultetu istoriju umetnosti, a trenutno pohađa i doktorske studije. Uža specijalnost joj je nacionalna srednjovekovna istorija umetnosti. Doktorske studije je upisala na Univerzitetu Megatrend u Beogradu. Bila je asistent na Akademiji umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Predavala je istoriju umetnosti vajarima, grafičkim dizajnerima i slikarima.

Detinjstvo

Milena Popović je rođena 1983. godine u Kosovskoj Mitrovici. Odrasla je u radničkoj, patrijarhalnoj porodici. Ima dve godine mlađu sestru i brata. Jednom prilikom je izjavila da smatra da je najlepši period u čovekovom životu detinjstvo.

LJubavni život Milene Popović

Milenu Popović je smrt muža Olivera Ivanovića jako pogodila kao i njenog sina Bogdana, sigurno je da se od tog dana ni dan danas nisu oporavili.

Ona je više puta priznala da je Oliverova smrt bila najteži period u njenom životu, ali da je uspela da prebrodi teške dane i da je posle svega ponovo srećna. Foto: Printskrin/Instagram/milena-bogdan

- Oliverova smrt predstavlja najteži period u mom životu. Posle toliko vremena i s ove distance mogu da kažem da čovek uopšte nije svestan koliko je jak i koliko tereta i boli može da podnese na svojim leđima" iskreno priznaje Milena i dodaje: "Ja sam neko ko se bori, ko ima za koga da se bori, to je moj Bogdan. On je u tim danima bio moja najveća snaga i podrška. Uz njegovu ljubavi, ali i odgovornost, koju sam imala prema njemu, uspela sam da prebrodim te teške dane - rekla je Milena Popović za Republiku.

Ne volim da me iko sažaljeva i da me gleda kroz tu prizmu čitavog života. To su moji trenuci, bude teško, ali život ide i ne pita vas. Obrišem suze i onda krenem u novi dan, tako i funkcionišem svih ovih pet godina.

Od tada je život udovice Olivera Ivanovića javno izložen.

Naime, život Milene Popović javnosti je postao posebno interesantan od kada je na Instagramu obelodanila vezu sa Igorom Jurićem.

- LJudi spekulišu kad i da li treba ponovo da se voli. Skloni smo tome da osudimo, ali, prosto, za ljubav ne postoji pravo vreme. To ne možete da planirate. Imala sam sreću da posle svega što se desilo meni i Bogdanu pronađem čoveka s kojim danas živim, s kojim sam srećna. Ja sam neko kome znači da ima nekoga, neko ko smatra da je ljubav najvažnija stvar na svetu - rekla je ona i dodala:- Ispunjena sam s te strane. Posle Bogdana, to je jedan bitan segment mog života. Zahvalna sam Bogu, okolnostima, sudbini takvoj kakva je što sam posle svega pronašla neki svoj mir i spokoj. Kao i svi muškarci. Svaka veze i odnos imaju uspone i padove, svađe... Ali sve je to lepo i sve to tako treba da bude. Jednostavno - zaključuje na kraju Milena. Foto: ATA images

Milena priznaje da bi prešla preko prevare i da ni ona ni Igor nisu ljubomorni.

- Sve zavisi kakva je prevara. Postoje one koje znače da neko voli nekog drugog i postoje one samo fizički. Ne verujem u verne muškarce, to sam davno rekla i uopšte ne vidim ništa strašno u fizičkoj prevari. Naravno da bih oprostila kada bih saznala - rekla je ona.

- Možda sam ja malo više ljubomorna za razliku od Igora jer to je ta neka ženska priroda. Takođe pljušte komentari i na njegove fotografije. Oboje smo javne ličnosti, nekako se podrazumeva da nam mnogo ljudi piše, da imamo mnogo kontakata s ljudima, ali važno je to poverenje i to što imamo mi između nas, tu ljubav, emociju - ističe Milena.

