Svoje punoletstvo prikazala u spotu za pesmu "Hej, vršnjaci"

Svetlana Ceca Ražnatović je u spotu za pesmu "Hej, vršnjaci" prikazala kako je proslavila svoj 18. rođendan, ubacujući delove lude žurke, koja se odigrala 1991. godine. Fešta je organizovana u jednom popularnom beogradskom restoranu na Dorćolu, a slavilo se do jutra.

Svetlana je tada već bila popularna i na pragu velike karijere, pa se na proslavi okrupio estradni krem: Šaban Šaulić, Zorica Brunclik, Kemiš, Vera Matović, Biljana Jevtić, Branka Sovrlić, Mira Škorić, harmonikaš Mirko Kodića i drugih. Torta je bila ogromna, na četiri sprata, sa belo-crvenim detaljima koju je slavljenica isekla u prisustvu legendarnih pevača i pevačica.

Najemotivnija pesma koju nikad ne peva uživo

Međutim, manje je poznato da se jednom Ceca iskreno rasplakala u studiju, i to dok je snimala pesmu "Pepeljara". Imajući u vidu da su njene pesme često ispunjene ličnim emocijama i da publiku navode da razmišlja o mogućim skrivenim porukama, ne čudi što se nagađa da je tada bila u posebnom emotivnom stanju. Ko je mogao da je dovede do suza te 2004. godine ostaje misterija, ali s obzirom na njenu emociju u izvođenju, nije teško poverovati da su osećanja bila veoma jaka. Foto: ATA images/A. Ahel

Istina o čuvenoj ogrlici

Prošle godine na TikToku, bili su viralni snimci sa početka karijere Svetlane Cece Ražnatović, a posebnu pažnju je privukao snimak iz emisije Milovana Ilića Minimaksa u kom priča o skupocenoj ogrlici koju je nosila, a koju je navodno njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan, "ukrao na ratištu".

Iako je Ceca više puta demantovala ove navode, tračevi su i dalje nastavili da kruže godinama, a sve je počelo od toga kada se u emisiju javila žena koja je ispričala sve o poreklu dijamantske ogrlice, te izjavila da ju je "Arkan strgao s vrata njene pokojne sestre", što je Ražnatovićka nazvala "morbidnim":

- Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih volela da sad pričam šta sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije desilo i to apsolutno nije tačno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš verovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelepa. Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po venčanicu. I naravno, pošto je Ceca Press stranica koja ima gotovo celokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom. Oni su to pronašli zato što se ta priča provlačila decenijama, prvo kroz rekla-kazala, sada naravno postojanjem društvenih mreža, to se i dalje širi, a u stvari je neviđena glupost, najklasičniji trač - rekla je Ceca i dodala:

- Ja sam naravno gostovala kod Minimaksa, to je bilo posle moje i Željkove svadbe. Tada su korišćeni pejdžeri preko kojih je publika postavljala pitanja za Minimaksove goste. A pošto sam ja bila čest gost kod Minimaksa i sve naše ekskluzive smo najavljivali kod Minimaksa, jer je bio naš kućni prijatelj i imao je posebno prijateljstvo sa Željkom, posebno sa mnom ga je gradio. Jer, ja sam kao devojčurak počela da gostujem kod Minimaksa. I tako, na pejdžer je stigla poruka da mi je jako lepa ogrlica i koliko sam je platila. I ja sam se zahvalila jer je nepristojno pričati o cenama i o ciframa - pričala je.

Ceca prvi put posetila rodno Arkanovo mesto pre dve godine

Posebno je zanimljiva i priča koju je Žiga ispričao, a tiče se Cecinog dolaska u Brežice, gde je 2023, ali i ove godine, imala dva vrlo uspešna koncerta. Ceca je pre koncerta posetila mesto gde je Arkan rođen.

- Ovo verovatno ne znate, ali Ceca je prilikom dolaska u Brežice, gde je prvi put pevala tek pre dve godine, tražila od ljudi iz organizacije da vidi mesto gde je rođen i odrastao njen pokojni suprug. Otišli su tamo dan pred koncert i to je sve bilo jako emotivno za Cecu jer pre toga nikad nije bila na tom mestu, a od Arkana je mnogo puta slušala priče o tom delu njegovog života i odrastanja. Tad su se sve kockice složile, zbog čega joj je sve to bilo i više nego emotivno, i ta poseta Brežicama će joj još dugo ostati u sećanju - ispričao je za meštanin Arkanovog rodnog mesta.

Foto: ATA images/A. Ahel

Inače, Ceca je svojevremeno, posle koncerta u Brežicama, za medije govorila o posebnim emocijama koje je vežu za rodni grad njenog pokojnog supruga.

- Ovo je jedina hala u kojoj do danas nisam pevala u Sloveniji. Sve sam im hale i dvorane napunila, a sad je osvojena i ova u Brežicama. Ovde se rodio moj suprug Željko. On je rođen u Brežicama. NJegov otac je bio pukovnik avijacije, jedna sestra mu je rođena u Zagrebu, jedna u Beogradu, jedna mislim u Kraljevu i on u Brežicama u Sloveniji. Stalno sam ga zezala da je on Slovenac. Što misliš da tražim pasoš? A da li bi ga dobila (smeh)? Šta misliš? Ne odričem se ja našeg pasoša. Ovo je bila samo mala šala, ja sam ponosna na svoj srpski pasoš - rekla je tada Ražnatovićeva.

Zanimljivi nadimci

Svetlana Ceca Ražnatović uvek ističe da je Arkan bio njena najveća ljubav, kakve se retko dešavaju, te da je pored njega osećala neverovatnu sigurnost.

- Ja sam njega zvala Bucko, on mene Cecko. Nudio mi je sigurnost kakvu žene vole. Hvalio se da sam ga uhvatila na slatkiše, kupujući mu čokoladu. Ne, Arkan je meni kupovao čokoladu. Upoznala sam jedno sasvim drugačije biće od onog kako sam ga zamišljala. Arkan jeste strog, ali samo prema vojsci. Sasvim je drugačiji čovek u privatnom životu, on je jedna dobrica - govorila je svojevremeno Ceca.

Dani u zatovru

Svetlana Ceca Ražnatović je 2003. među prvima uhapšena u akciji "Sablja". Provela je 3 meseca u Centralnom zatvoru, ali su tek relativno skoro isplivali detalji o onome što se tamo dešavalo. Istakla je da je proživela pravu golgotu, te da je prvih mesec dana provela u samici bez prava na posetu, advokata, sunčevu svetlost, kantinu, jedino društvo bile su joj - bubašvabe. Foto: ATA images/A. Ahel/Milena Anđela

Često je isticala da je u zatvoru doživela golgotu. Prisetila se i prvih mesec dana provedenih u samici bez prava na posetu, kantinu, advokata i sunčevu svetlost, gde su joj društvo pravile bubašvabe.

- Ceca kod nas nije imala nikakvu protekciju, prema njoj smo se ophodili kao i prema svim drugim zatvorenicama. Nije joj bilo lako, često je plakala, a jednog dana je sama sebi počupala nadograđenu kosu od besa. Neko vreme bila je sama u ćeliji, a zatim su je premestili u sobu sa još nekoliko žena iako je molila i kukala da ostane sama. Teško joj je padalo i to što ne može da zapali cigaretu kad hoće, pa je nas čuvarke stalno zvala da joj zapalimo cigaretu, ali to tako nije moglo, znao se neki red. Umeli smo da je zamolimo da nam nešto otpeva, a ona je uvek zauzvrat tražila da joj se zapali cigareta - priča čuvarka CZ, i navodi da je pevačica morala da prođe istu zakonsku proceduru kao i svi drugi koji se privedu.

- Zaista nije imala nikakav specijalan tretman. Kada se neko uhapsi, zakonska je procedura da se skine go, savije, da se ne izrazim drugačije, i nakašlje. To svaka zatvorenica mora da uradi da bismo proverili da je čista i da ništa ne krije. Ceca naravno nije želela, ali morala je. NJena sestra Lidija bila je u sobi sa Dafinom Milanović, čuvenim tvorcem Dafiment banke, tako da sa Cecom nije imala nikakav kontakt. Ona je stalno plakala jer joj je falila porodica, deca posebno. Ali sve je za živog čoveka, pa se ni ona ne razlikuje od drugih. Bila je izuzetno disciplinovana - rekla je svojevremeno. Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon četvoromesečnog pritvora pevačica je morala da provede osam meseci sa nanogicom u svojoj vili na Dedinju, o čemu je govorila za medije:

- Četiri meseca provela sam u ćeliji dva sa dva metra u nehumanim uslovima. Od kada sam uhapšena, pa do sredine maja, promrzla sam u ćeliji, kosti su mi se smrzle - rekla je Ceca za po izlasku iz pritvora.

- Štrajkovala sam glađu zbog nepravde koju doživljava moja porodica, moja sestra koja je ni kriva ni dužna u zatvoru, pa i zbog svega što sam ja prošla. To je bila manja hirurška intervencija izazvana post zatvorskim sindromom. Dakle, istina je da sam imala manji operativni zahvat. To je posledica stresa koji sam doživela", ispričala je ranije.

Da li je bila ošišana do glave?

Što se tiče šišanja, to je priča iz ondašnjih novina o tome kako je ona mesecima bila u sumnjivom društvu u Švajcarskoj, gde je pevala u jednoj diskoteci koju je držao muškarac druge nacionalnosti. Svašta se navodilo u detaljima, ali uglavnom, priča kaže da je neko zamolio Arkana da spase mladu muzičku zvezdu iz tog pakla i on je to navodno učinio, ali ju je po kazni ošišao na kratko. Foto: ATA images/R.Z./Shutterstock

Na početku karijere, Ceca je imala kraću stepenastu frizuru, tzv. popularnu fudbalerku, dok je u filmu "Nečista krv" u ulozi Koštane nosila dugu crnu kosu. 90-ih godina, Cecu smo mogli videti sa upadljivim nakitom, kosom zalizanom u kratki rep i jakom šminkom na licu.

Udajom za Željka Ražnatovića Arkana njen stil je počeo drastično da se menja. Tada je drastično skratila kosu, a premijerno ju je predstavila pesmom "Monotonija". Dok joj kosa nije porasla Ceca je povremeno nosila crvenu periku sa kovrdžama.

Nakon gotovo tri decenija, njena prijateljica Biljana Spasić gostujući u jednoj emisiji, otkrila je pravu istinu.

– Za potrebe spota je skratila kosu, od toga je nastala priča kako je Željko nju ošišao – rekla je Biljana i opisala jedan susret sa Željkom i Cecom:

- Ja sam tada radila na televiziji. Željko Ražnatović nam je bio gost i nakon emisije smo svi otišli da popijemo kafu. Tada ulazi Svetlana, imala je šubaru i prelijepu belu bundu. Željko je gledao mrtav zaljubljen i pitao je “Je li to ušla neka ruska princeza ili moja žena?” Taj trenutak kad sam videla, nakon toga nikada nisam mogla da povjerujem da je on ikada išta njoj nažao uradio. To je bio pogled zaljubljenog muškarca, očaranog, taj sigurno svojoj ženi ne može da uradi ništa loše – rekla je Biljana.

