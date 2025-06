Nekoliko dana nakon što je potvrdila da joj je rak prešao u četvrti stadijum, Tedi je otvoreno govorila o pomalo morbidnom razgovoru sa ocem u jednoj epizodi svog podkasta „Two T's In A Pod“. "Juče me tata zvao 11 puta zaredom. Na kraju sam se javila i rekla mu: 'U kadi sam, pusti me da malo uživam.' A on kaže: 'Samo želim da budem siguran da ćeš biti u našem porodičnom mauzoleju'", ispričala je Tedi.

Dodala je da ga je pitala da li će biti dovoljno mesta i za njeno troje dece – 12-ogodišnju Slejt, 10-ogodišnjeg Kruza i 5-ogodišnju Douv koje ima sa bivšim suprugom Edvinom Arojaveom. Tedi je u novembru 2024. podnela zahtev za razvod, neposredno pre nego što joj je dijagnostikovan četvrti stadijum raka. "Rekao mi je: 'Biće nas petoro na vrhu, a oko nas ćemo napraviti mesta za ostale članove porodice'", prepričala je.

Smislila natpis za nadgrobni spomenik

Kada je pitala tatu da li mora odmah da donese takvu odluku, otac joj je odgovorio: "Ionako pišeš testament, pa to odmah ubaci." Tedi se našalila da bi na svom nadgrobnom spomeniku volela da piše: "Zgodne devojke nikad ne umiru" (Hot girls never die).

U martu je otkrila da su joj pronađena još tri tumora na mozgu i dva na plućima. "Sve je to direktna posledica mog melanoma", napisala je 6. marta na Instagramu. Tokom prethodne dve godine, odstranjeno joj je čak 17 melanoma. Ova vest došla je skoro mesec dana nakon što je 12. februara otkrila da su joj, posle nekoliko nedelja jakih i iscrpljujućih glavobolja, lekari pronašli više tumora na mozgu. Tada su joj hirurškim putem uklonjena četiri velika tumora.

Obradovala sve lepim vestima

Prošlog meseca Tedi Melenkamp je s obožavaocima na društvenim mrežama podelila neverovatnu novost, otkrivši da su se njeni tumori -nastali kao posledica melanoma koji je metastazirao na mozak i pluća - značajno smanjili, a lekari veruju da će uskoro biti izlečena, mada i dalje ima četvrti stadijum raka.

"Upravo sam završila sa svim analizama i moji tumori su se značajno smanjili, a lekari veruju da to znači da će sve ovo uspeti i da ću se vratiti sebi i osećati se dobro", objavila je u videu objavljenom na Instagramu. Tedi, koja je prethodno otkrila da su joj lekari dali 50 posto šanse za preživljavanje, rekla je da ima još dve sesije imunoterapije te dodala: "I onda se nadam da ću završiti s lečenjem i da ću biti bez raka."

