Jelena Karleuša je u jednom momentu istakla da bi bez obzira na sve nesuglasice iz prošlosti i sadašnjosti, stala u Cecinu odbranu ukoliko bi se našla u situaciji da je neko napadne, kao što bi, kako kaže, učinila za bilo koju osobu.

Pevačica je, u razgovoru sa voditeljem i njenim prijateljem Bojanom, naglasila da smatra kako čovek prelazi na novi nivo svoje ličnosti kada nauči da iz sebe izbaci gnev i mržnju.

- Sada kada bih videla nekoga, ko mi je učinio puno zla i da mu neko drži pištolj uperen u glavu, ja bih stala da ga zaštitim i osećala bih se jako dobro zbog toga - rekla je Jelena, nakon čega ju je Boki upitao: Foto: ATA images/ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

- Znači li to da bi zaštitila Cecu Ražnatović?

- Kada bih sada videla da neko hoće da puca na nju, sada ovog momenta da ona stoji tu i da neko uđe, krene na nju i kaže "Ti si mi učinila to i to, hoću da te ubijem", ne bih jedan mikrosekund razmišljala nego bih se bacila da je spasem. Ne nju, nego svakoga, jer to je ono što oslobađa mene. Oslobađa me od gneva, mržnje, pritiska, nepravde, od onoga što nas mnogo pritiska kroz život, a to su loši ljudi - rekla je pevačica, a potom je priznala zbog čega ne želi da troši vreme na mržnju:

Foto: ATA images

- Kada bih ja mrzela svakoga ko je meni učinio zlo, ja bih bila mnogo tužna osoba. Znaš li zašto? Jer ih je toliko mnogo da bih ja samo mrzela po ceo dan, a to pravi bore, izaziva kancer, ja želim da proživim ovo malo života što mi je preostalo.

