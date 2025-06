Suzana Mančić je i dan danas prepoznatljiva kao "Loto devojka" iako već decenijama ne radi taj posao.

Ova uloga donela je Suzani veliku slavu, a sada je progovorila o tom poslu, i dotakla se zarade prilikom ovog angažmana.

- Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa! Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i da učiš i da nešto vidiš, ali sam odlučila da završim fakultet. Zvali su me i s tadašnje televizije "Beograd" da dođem, kažu: "Dođi, imamo nešto za tebe!". Na kraju odem, objašnjavali su oni meni šta je loto, nisam ni znala šta je. Oni su mi rekli da samo treba da se nasmešim i pokažem broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvezda i htela sam nešto da pričam, međutim, nisu mogli da me ozvuče, jer je bubanj bio previše bučan - rekla je Suzana i naglasila da je sve bilo sređeno već prilikom sledećeg snimanja. Foto: ATA images/M. P.

- Mislila sam da će to biti zezanje, ko će to da gleda, ali to je bila prava senzacija. Bila sam smešno plaćena, jer je televizija plaćala po minuti, ali su me stalno zvali kad god se nešto izvlačilo, bila sam popularna. To je trajalo četiri godine, ali nije mi žao što sam otišla - ispričala je voditeljka.

Zatim je otkrila i kako je počela njena karijera pevačice.

- Bila sam na turneji sa Mikijem Jevremovićem, pevala sam mu prateće vokale. Tako je počela moja solistička karijera. A u svet televizije sam ušla i sama ne znam kako. Svaka televizija je tada imala omladinski program, pa i redakciju. Mene su poslali na Subotički festival, tu sam osvojila nagradu i tako je krenulo. Snimila sam "Ogledalce, ogledalce" - prisetila se ona, prenosi "Dnevni avaz". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Suzana se u svom životu oprobala u različitim profesijama, a zbog jedne propuštene prilike, kako prenosi "Blic" i dan danas se kaje.

- Najveća greška je nemati vere u sebe i kao jako mlada, a imala sam možda 22 godine, otišla sam na probno snimanje za jednu značajnu ulogu u "Nacionalnoj klasi". Prošla sam i dobila scenario, dobila ugovor i popišmanila se, uplašila se i eto takva jedna situacija - objasnila je Suzana jednom prilikom za domaće medije i nastavila:

- Ko zna šta je promenila u daljoj projekciji mog života i moje karijere, ali ne mogu da se žalim, kasnije sam iskoristila svaku priliku koja mi se pružila i imala zadovoljstvo da igram u filmovima kao što su "Ćao inspektore", "Žikina dinastija". Nastupala sam u mnogobrojnim šou-programima, tako sam našla i muža.

(Grand)

