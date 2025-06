Poznata glumica Vesna Stanković otkrila je da je godinu dana vodila tešku borbu protiv karcinom dojke.

Lečenje na Institutu za onkologiju trajalo je godinu dana, uključujući osam intenzivnih hemioterapija, dve teške operacije i zračenja koja su ostavila posledice.

Sada je govorila o onome što zanima mnoge koji su se našli u nemiloj borbi kroz koju i ona prolazi. Kako se psihički nositi sa dijagnozom raka. Vesna je ovoj temi govorila nakon što je odigrala predstavu humanitarnog karaktera čiji je prihod namenjen za lečenje Marije Mitrović, koja boluje od retke vrste karcinoma, saopšteno je iz Kulturnog centra "Čukarica". Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Ova prestava ostavila je snažan utisak na Vesnu koja je prethodnih meseci i sama vodila životnu bitku:

- Ovo igranje predstave razlikovalo se po drugačijoj emociji koja je bila mnogo snažnija nego inače. Puna sala Kulturnog centra Čukarica bila je mesto gde su ljudi došli da pomognu jednoj mladoj devojci koja se leči od karcinoma koji ima na licu Marija Mitrović. Skupila se lepa svota novca, ali nedovoljna za njeno lečenje - rekla je glumica gostujući u Beogradskoj hronici na RTS. Foto: RTS printskrin

Ona je govorila i o tome kako se oseća tokom ovog perioda lečenja od raka i kako se psihički nosila sa svime što je sustiglo.

- Uvek kažem da sam u datim okolnostima fantastična. Potonem, pa se podignem, plačem pa se smejem. Borim se sa rakom dojke koji je otišao i na limfne žlezde. Pre nekoliko dana sam odlučila da proglasim svoju ličnu pobedu. Završila sam onaj protokolarni gde spadaju hemoterapije, dve operacije, radiozračenja. Pre nekoliko dana sam samo rekla, dobro je sa ovim sam završila. Sve vreme sam radila, odem na terapiju pa na predstavu, pa hemioterapija pa turneja. Mora čovek da preispita sebe i pronađe svoj recept za oporavak. Ni u jednom trenutku nisam shvatila da sam bolesna, niti sam to doživljavala tako. Sve je naišlo kao cunami koji me je napao sa svih strana i razorio me. Svi mi pričaju da sam jaka, ja kažem da nisam. Slučajno sam otkrila rak kada sam napipala kvržicu. Nema tu pitanja zašto baš meni? Stalno se treba kontrolisati jer se to meni razvilo za 6 meseci - poručila je Vesna. Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Vesna je više od trideset godina u braku sa čovekom kog je upoznala u Petrovcu na Mlavi, i sa kojim ima dve ćerke. Porodica joj je bila i ostala najveća ljubav i neizmerna podrška kroz sve životne izazove.

Kao umetnica koja je najveći deo karijere posvetila pozorištu i radiju, danas s ponosom stoji pred publikom ne samo kao glumica – već i kao žena koja je preživela rat sa bolešću.

Rođena je 1972. godine u Medveđici, a detinjstvo je provela u Petrovcu na Mlavi, gde je i načinila prve glumačke korake. Iako se školovala za pravnika, srce ju je odvelo na Fakultet dramskih umetnosti, gde je diplomirala u klasi sa LJubom Bandovićem, Minom Lazarević i drugim poznatim imenima.

(Kurir)

BONUS VIDEO: