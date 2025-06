- LJudi su u meni videli jednu vešticu koja Šabanu sve brani. Skoro mi je jedan čovek rekao da trošim Šabanove pare - priznala je Gordana Šaulić i prisetila se najtežeg dana u životu, kada je saznala da je Šaban Šaulić umro.

- Krenula sam da ga zovem i shvatila da se ne javlja. Onda je krenula ta agonija - rekla je u emisiji "Iz profila".

Inače, Gordana Šaulić je nasledila autorska prava pokojnog kralja narodne muzike.

U vlasništvu Gordane Šaulić je firma "Luna mjuzik", a prihod za 2022. godinu je navodno bio 7.405.000 dinara, što je oko 63.290 evra, pokazuju zvanični podaci Agencije za privredne registre, piše Kurir. U pitanju je suma koju je Šaulićeva udovica naplatila na ime autorskih prava za pokojnog Šabana.

- Bila sam 44 godine u braku sa Šabanom Šaulićem. On je bio izuzetno skroman čovek i neko ko je voleo ljude i život. Nekim ljudima koji su se ogrešili o njega ili su ružno pričali o njemu, Šaban je uvek tražio izgovor zašto su oni takvi. Ja kažem "pusti ga on je loš čovek", dok mi on odgovara "ko zna šta se njemu desilo u životu i zašto je takav". Stalno je tražio opravdanja za postupke ljudi oko njega. Bio je izuzetan otac i deda. Stabilan muž i čovek koji je meni sa puno poverenja prepustio njegovu karijeru i odgoj dece. Ja mislim da sam to opravdala na pravi način - rekla je Gordana za domaće medije.

