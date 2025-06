- Nema u ratu crno-belo. Nedao Bog nikome. Svi oni gde je rat verovatno smatraju da je taj najprljaviji. Znaš kako je kad je rat, nikad ne znaš da li ti je to zadnja kafa koju si popio. Ili da li je osoba sa kojom si se poljubio tog dana zapravo zadnji poljubac. Tebi ili njoj. Eto tako neke stvari - počeo je priču Maca u emisiji "Preživeli" na K1.

Na pitanje da li je imao neke probleme u Sarajevu Maca kaže da ih je bilo ali da "budala ima svuda".

- Ma bilo je problema. Kao mali, sa 16 godina sam se vrteo po gradu, i znao sam ove žestoke momke. Da nije bilo njih ne znam kako bih. Prema meni i prema raji nisu nikad zacrnili i zastranili. Ali bilo je nekih koji priđu pa kao šta će ti taj krstić. Reko šta je jarane problem? Ma kao ništa samo pitam. Imaš svuda budala koje će ti se potpisati na autu i izbušiti gume ne znajuću ni ko si ni šta si. Znaš kako, u Sarajevu sam ja za papke četnik a u Beogradu sam za papke Alijin bojovnik i mudžahedin. Ja ne dižem tri prsta, svoju veru ne glorifikujem. Svoje volim, tuđe poštujem. Stalno sam u raskoraku. Imam taj problem jer majmuni te kritikuju pa kažu – ajde idi vrati se, vidi smrada što je otišao. I tako... - kaže Maca. Foto: ATA images/R. Z.

Jedan od najtežih trenutaka mu je bio kada je razmišljao da ode iz grada. Sećanje na to Maci je posebno teško palo, pa se skoro i rasplakao dok je o tome govorio.

- Majka i ja smo inače bili na devetom spratu. I ja sam svaki dan prelazio 4-5 kilometara, donosio vodu, drva. Išao gore, dole. U to vreme sam imao 60 kila. Kad je krenulo to zlo u Sarajevu. Bio je to sećam se jun mesec kad je još moglo da se izađe iz grada. Imao sam kod sebe 300 maraka. Mami ostavim dve stoje, sebi uzmem jednu. I kažem joj vidi mama, ja ne mogu više. Kaže ona ma samo idi ti. I ja obučem troje, četvoro gaća na sebe, par čarapa, jer ne znam gde ću i kako ću. Uzmem tih sto maraka, obučem se, kažem joj da je volim i krenem. I izađem i onda krenem da razmišljam, gde ću je ostaviti. I ja odem do pekare, kupim kilo hleba i vratim se. A ona plače, razmišljala ko zna kad ćemo se videti. I sreća da sam se vratio. Da sam otišao, gde bi ona…- ispričao je Maca.

