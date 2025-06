Goca često priča o svom odnosu sa mužem od koga je starija 14 godina, a jednom je rekla da bi raskinula sa njim da je njegovi roditelji nisu prihvatili:

- Zato što mislim da ta vrsta tereta s kojom se ulazi nekad u vezu je teško da opstane. Porodica je važna za svakog od nas, nije nijedna idealna, ali je važno da nađete zajednički jezik. Sigurno da ima osobina koje ona kod mene prezire, ali oni mene prihvataju jer sam ja izbor njihovog sina. Kada sam ih upoznavala, bila sam spremna na to da su drugačiji od mene.

Pevačica je otkrila da li je imala dilemu šta će biti ako ne bude prihvaćena:

- Ne. Moja svekrva vrlo jasno pokazuje kad joj nešto nije po volji i nisam imala nikad tu vrstu konflikta. Naprotiv, Raša mi je rekao da mu je na početku naše veze ona rekla: "Slušaj, ona je ozbiljna žena, ima dete, moraš da budeš oprezan i pametan jer ako voliš nju onda njeno dete moraš da voliš još više. Da znaš da je njoj njeno dete uvek na prvom mestu i da nikad nećeš biti". Oni su inače porodica koja se brinula o mnogo tuđe dece i zaista sam zahvalna i njima i Bogu što moje dete odlazi tamo kao da su joj baka i deka, samo što ih zove Zorica i Dragan. Lena ima i svoje društvo u Baču. Mi smo malo atipična porodica.

- Mislim, mi se dobro zezamo, nama je baš dobro kad smo zajedno. On mene mnogo poštuje, naučio me je da se samopoštujem, naučio me je koliko vredim, iako sam mislila da znam to. Ti kada vidiš sebe u očima nekog koga mnogo voliš, u koga si zaljubljen, onda je to mnogo značajno i ta slika kako prilazi nije sve gora, nego je sve lepša - ispričala je Goca na WTF radiju.

(24sedam)

BONUS VIDEO: