U intervjuu u jednoj emisiji nedavno je otkrio kako je izgledalo raditi u izazovnim devedesetim, prisetio se saobraćajne nesreće iz 2002. godine i podelio zanimljive detalje sa snimanja emisije.

Foto: Novosti

- Radeći ovaj posao devedesetih bio sam prinuđen da se nađem u nekim neprijatnim situacijama. Moraš da naučiš da napraviš distancu. Da budeš u kontaktu sa osobama koje ne pripadaju tvojim moralnim kodeksima. Moraš da naučiš da napraviš distancu. Desilo mi se da sam se prevrtao na krov u saobraćaju 2002. godine, ali sam ostao živ i zdrav. Čovek ne može da bira, kad bi znao gde će da padne, on bi seo - rekao je Voja za "Premijeru-vikend specijal" ranije.

Inače. Voja je za Blic ranije govorio i o saradnji sa pokojnim Sašom Popovićem, te je otkrio da su u "Grandu" planirane velike promene kada su pojedine emisije u pitanju.

- Po nekom planu i programu ćemo da završimo ovu sezonu sa takmičarima koje imamo. U planu su i neke stvari za novu sezonu. Postoji ideja da se naprave neke nove audicije, nova pravila. Ko će to voditi, ko će biti žiri, gde će to biti, zaista nisam adresa za tu vrstu odgovora. Imamo neku ideju, mi Sašu dobro znamo, možemo otprilike da pravimo ono što bi on hteo. Na moj predlog, trebalo bi da pobednik ove godine da dobija taj trofej i da trofej nosi njegovo ime - rekao je za naš portal voditelj ranije.

Blic