Jedanaest dana je ostalo do koncerta hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, a javnost još uvek nema jasnu sliku o tome kako će saobraćaj u Zagrebu izgledati 5. jula.

Iako nezvanične informacije ukazuju na zatvaranje ključnih mostova i avenija, nedostatak zvanične potvrde i operativnog plana postavlja ozbiljna pitanja o funkcionisanju grada tokom dana kada se očekuju desetine hiljada posetilaca.

Informacije koje su dospele u javnost ukazuju na gotovo potpunu reorganizaciju saobraćaja južnog dela grada za vreme koncerta Tompsona. Prema nezvaničnim podacima, u subotu, 5. jula, saobraćaj će biti obustavljen na čak tri ključna gradska mosta: Most slobode, Jadranski most i Most mladost, prenosi Jutarnji.hr.

Pored toga, planirano je da se zatvori i Dubrovnička avenija, glavna saobraćajna arterija Novog Zagreba, tokom popodnevnog perioda na dan koncerta. Zbog toga bi veliki deo naselja južno od reke Save ostao bez direktne veze sa zapadom, istokom i severom grada.

Prema dostupnim informacijama, već je počelo fazno obustavljanje saobraćaja u oblasti oko Hipodroma. Antalova ulica na Kajzerici je zatvorena za vozila, uključujući i autobuske linije.

