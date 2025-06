Leticija Kalderon svojevremeno je bila jedna od najpopularnijih glumica na ovim prostorima iako po poreklu nema nikakve veze s nama. Ali, dogodovštine iz latino sapunice toliko su se pomno pratile da smo najistaknutije članove glumačkih ekipa doživljavali kao članove porodice. Esmeralda je bila jedna od njih.

Lepu meksičku glumicu, koja se proslavila ulogom u seriji Esmeralda, i danas biste odmah prepoznali. Leticija Kalderon nije se mnogo promenila iako su prošle dve i po decenije. U međuvremenu se dva puta udala i razvela, a dobila je i dvoje dece. Foto: Jutjub printskrin

Posle rođenja drugog sina, koji ima Daunov sindrom, Leticija se nakratko povukla iz sveta glume i sa scene.

Lusijano je u februaru napunio 21 godinu, a tim povodom je glumica, koja na Instagramu često objavljuje slike sa njim, napisala: "Danas se navršava 21 godina od rođenja osobe koja mi je promenila život. Ispunila ga izazovima i radostima, lekcijama i učenjima. Čestitam, sine! I hvala ti za sve što si mi pružio ovih divnih 21 godinu. Volim te".

Čuvena Esmeralda teško je podnela saznanje o Lusijanovoj dijagnozi, posebno jer je njen muž već imao dvoje dece.

"To je značilo da sam ja kriva. On već ima dvoje zdrave i prave dece, a ja sam mu rodila bolesno dete. Ipak, nisam znala šta sam to radila pogrešno. Nisam pila, nisam pušila tokom trudnoće, nisam se mnogo nervirala. Šta sam učinila pogrešno da naštetim sopstvenom detetu?", ispričala je svojevremeno Leticija.

"Nikada se nisam pitala 'zašto ja'. Blagoslovena sam što imam ovakvo dete. Želela sam da se ostvarim kao majka i kada se ukazala prilika dobila sam sina sa Daunovim sindromom. On je najvredniji dragulj koji imam u životu".

Ne tako davno Leticija je progovorila o velikom problemu sa kojim se suočavala kada je bila na vrhuncu popularnosti. Prema sopstvenom priznanju, malo je nedostajalo da je nepromišljenost i zavisnost odvedu pravo u pakao. Srećom, na vreme se trgnula. A na vreme se i razvela od advokata Huana Kolada, oca njenih sinova, koji je pre nekoliko godina uhapšen zbog optužbi za organizovani kriminal.

