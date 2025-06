Prošlo je više od 10 godina od kada su roditelji Sofije Šašić stavili tačku na svoj brak.

Od tada se u medijima neretko pisalo o odnosu Željka Šašića i Sonje Vuksanović, a sada je njihova ćerka odlučila da na tu priču stavi tačku. Foto: ATA images/A. Ahel

- Prijateljski odnos ne mogu nikada da imaju, ali sreli su se na jednoj zajedničoj porodičnoj svadbi koju smo imali pre par godina. I ja sam tada njima rekla da sam ponosna na nju i na njega kako su sve to odglumili. On joj se javio čak je i izašao po nas, ona isto njemu: "Ćao, jesi dobro?

- Posle toga je bilo nešto vezano za mene, neke naše privatne stvari, čuli su se zbog toga. I sada kada se sretnu sve najnormalnije funkcioniše.

- Zanimljivo je da se oni nisu ni sreli do te svadbe. Kaže meni mama, kako ti misliš da ja sa njim normalno funkcionišem, ja ga nisam ni srela nikad.

Odnos Željka Šašića i Sonje Vuksanović sada je korektan, dok se, kako Sofija tvrdi, Lukas i Željko vrlo poštuju, uprkos međusobnim čarkama.

- Baš taj period kada ja nisam kontaktirala sa svojim ocem, Aca je komunicirao sa njim. To sve vezano za njihov posao ja ne znam niti pratim. Ono što znam je da moj otac poštuje to sa kim sam ja odrasla, i obrnuto, da Aca poštuje to ko je meni otac, tako da mislim da bi se njihov susret normalno završio - rekla je Sofija za Adria Montenegro TV.

