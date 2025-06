Naš bivši košarkaš nakon operacije boravi u Crnoj Gori gde se oporavlja od posledica udesa, a njegova supruga Ana Divac oglasila se ponovo na društvenoj mreži TikTok i otkrila nove detalje.

Vlade se, kaže, oseća bolje, ali je ostao vrlo tvrdoglav.

- Danas sam na tajnom zadatku da ubedim muža da posle bolnice ide pravo u Igalo jer kad bi došao kući uništio bi se jer je sve nisko i kreveti i kauč, pogotovo za njegovu visinu, podovi su klizavi - ispričala je Ana Divac u video-poruci koju je podelila sa svojim pratiocima: - Kao što svako zanimanje ima neku svoju crtu, tako sportisti imaju tu tvrdoglavost, kada prelaze granice. Foto: ATA images/A. Ahel

- On kada je imao temperaturu svaku utakmicu je igrao i to je baš karakteristika, sportisti ne bi mogli ni da uspeju da nemaju tu osobinu. Ali, u ovom životu, ja znam neke koji su zbog toga platili glavom. Stalno nam govore kako treba da pređemo svoju granicu i izađemo iz zone komfora, da osetimo kako je sa druge strane da se ne plašimo. Međutim, ljudi koji imaju velike granice, njihovo iskušenje je da se vrate i sebi i da uspore. I jedno i drugi je teško zato što i jedno i drugo stvara izlaženje iz zone komfora. Razmisliti šta je ono čega se plašite, a šta treba da smanjite i da ne idete na tu stranu jer nije dobro za vas... To mi je baš interesantna tema, pa delim sa vama - ispričala je Ana Divac.

Vlade i Ana Divac venčali su se 1989. godine, kada su zajedno počeli svoju američku porodičnu epizodu. Bili su zajedno i kada je Vlade otišao iz Partizana i postao igrač Lejkersa, kao i u svim decenijama koje su usledile. Imaju dvojicu sinova, Luku (1991) i Matiju (1994), kao i kćerku Petru (1999).

