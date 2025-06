Voditeljka Vesna Milanović otvoreno je govorila o počecima svoje karijere, izazovima koje je prevazilazila, i o tome koliko je truda uložila da bi danas bila tu gde jeste.

- Radila sam godinu dana bez slobodnog dana. To je bilo kada sam bila član žirija u "Zvezdama Granda" - rekla je ona u emisiji "Nije lako biti ja".

Takođe Vesna je jedan deo razgovora posvetila i preminulom Saši Popoviću, ističući koliko je važno govoriti istinu. Foto: ATA images/A. Ahel

Vesna se tom prilikom javno obratila svima koji, kako kaže, iznose neistine o Popoviću, i jasno stavila do znanja koliko je za nju ta tema lična i važna.

- Neću da dozvolim da pričaju o Saši Popoviću neistine. Želim da imenujem Zahara, sram ga bilo njegovih godina. Bezveznjakovići i nebitnjakovići - istakla je ona. Foto: ATA images

Šta je Zahar pričao o Saši Popoviću?

Milutin Popović Zahar nedavno je zatekao sve pričom o Lepoj Breni i preminulom Saši Popoviću.

Kako je on naveo, njega su oni iskoristili a potom i otkačili.

Zahar je za njih napisao hitove "Čačak" i "Mile voli disko" i čim su ih pesme proslavile, oni su ga, kako tvrdi, odbacili. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Žao mi je što je Saša umro. On je bio lucidan čovek. Video je da nije mogao da vlada orkestrom i ja sam video da smetam. Video sam da je opasan igrač... Pustio je da napravim pesme koje su bile hit do hita i onda su me otkačili, sve što imaju, ceo uspeh, dobili su za džabe - rekao je Zahar i istakao:

- Saša je bio inteligentan čovek, ali je znao da iskoristi ljude. Nije mi se suprotstavio, ali me je lagano i tiho otkačio. Imao je sposobnost da iskoristi ljude koji će mu doneti novac i slavu, kad je to postigao, šta ću mu ja. Bio je iskompleksiran, ali je umeo da se proda i iskoristi čoveka, zaradio je novac o kome sam ja sanjao. NJega i Brenu su samo pare zanimale - rekao je Milutin Popović Zahar nedavno pred kamerama "Skandala".

BONUS VIDEO: