"Moji izumi su moja deca, a moja jedina želja je da kroz njih šaljem poruke u budućnost. Žena je jedno fantastično stvorenje koga ja nisam vredan", govorio je Nikola Tesla koji je idealizovao žene.

Teslu su žene obožavala i uzalud pokušavale da ga osvoje. Bio je naočit, izuzetno obrazovan, produhovljen i stidljiv i sve se to dopadalo damama među kojima je bila i Ketrin DŽonson koja mu je pisala: "Šta radiš? Volela bih da svakoga dana imam vesti o svom dragom, ćutljivom prijatelju, bile one dobre ili loše. Ali, ako ne želiš da mi odgovoriš, makar mi pošalji svoje misli, ja ću ih primiti kao kakav fino podešen instrument. Ne znam zašto sam toliko tužna, osećam se kao da mi sve beži iz ruke. Možda sam samo usamljena i treba mi društvo. Verujem da bih bila srećnija da imam vesti o tebi. Tebi, koji si tako nesvestan svega i zadubljen samo u svoj rad, tebi koji nemaš nikakve ljudske potrebe", "Ostala sam kod kuće cele subote i nedelje, čekajući te da dođeš. Umorna sam od čekanja na tvoj odgovor".

"Odlučio sam da svoj život posvetim radu i zato se odričem ljubavi i društva dobre žene. Verujem da muzičar, pisac ili bilo koji drugi umetnik treba da se ožene. NJih samo inspiracija vodi do većih uspeha. Ali pronalazač je drugačije prirode, u sebi ima toliko strasti i divljine da, ako se preda ženi, predaće joj sve. To je šteta, jer nekada smo tako usamljeni", pričao je naučnik koji je avgusta 1924. godine u ekskluzivnoj izjavi „Galveston dejli njuzu” prokomentarisao zašto se nije ženio: "Uvek sam mislio da žena poseduje one delikatne kvalitete uma i duše koji su je u tom pogledu učinili superiornom u odnosu na muškarca. Stavljao sam je na uzvišeni pijedestal, figurativno govoreći, i po nekim nesumnjivo važnim svojstvima smatrao znatno višom od muškarca. Obožavao sam stopala stvorenja koje sam uzdigao na tu visinu i, kao svaki pravi obožavalac, osećao sam se nedostojnim predmeta tog obožavanja”. Foto: reprint TV Novosti

Francuska glumica koja je bila 12 godina starija od Tesle Sara Bernand dugo je pokušavala da ga osvoji, a kada je jednom prilikom prošla pored stola za kojim je Nikola sedeo u pariskom kafeu, ispustila je maramicu pored njega. "Gospođice, vaša maramica", rekao joj i otišao. Bila je tako razočarana.

Žena kojom je bio očaran

Amerikanke Milka Trnina odnosno ledi Riblsdejl i Ana Morgan veoma su bile zainteresovane za njegov rad, što se Tesli veoma dopadalo. A racionalnošću pijanistkinje Margarite Merington bio je potpuno oduševljen.

"To nije moj izbor, ali čak i da imam novca da se okitim dijamantima, mislim da bih našla bolji način da potrošim novac", odgovarala bi zašto ne nosi minđuše, dok je na pitanje na šta bi potrošila novac rekla Tesli: "Kupila bih kuću u centru grada jer ne volim da putujem dugo iz predgrađa do centra".

Poslednje godine Nikole Tesle

Za Tesline pozne godine se vezuje usamljenički život.

U biografijama piše da je poslednje godine života proveo je hraneći golubove (koje je obožavao). Živeo je od godišnjeg honorara iz svoje domovine. Doživeo je nesreću 1937. kada ga je u NJujorku udario taksi. U nesreći su mu slomljena tri rebra, a šest meseci je trajao njegov oporavak.

Foto: reprint TV Novosti

Dve godine kasnije na predlog svojih kolega vratio se u kompaniju Vestinghaus, njegova nedeljna plata bila je 125 dolara.

Smrt u NJujorku

Nikola Tesla je preminuo u 1943. godine u 87. godini života, u hotelskom apartmanu 3327 na 33. spratu NJujorker hotela. Zvanično je zabeleženo da je umro od srčane tromboze, 7. januara 1943. godine u 22 časa i 30 minuta.

Umro je siromašan i u dugovima.

