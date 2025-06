Goca Tržan otvoreno je rekla svom suprugu Raši Novakoviću da može da ode od nje ukoliko mu se dopadne neka druga žena jer ga ona sigurno neće zadržavati.

Imajući u vidu da ih deli 14 godina, mnogi su verovali da je brak unapred osuđen na propast, ali Goca Tržan i Raša su ih na najbolji mogući način - i dalje se podjednako vole.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji Goca Tržan otvoreno je priznala da je sa Rašom imala ozbiljan razgovor, te da mu neće zameriti ako jednog dana odluči da ode od nje. Foto: ATA images/M. P.

- Znam toliko parova koji žive zajedno, a ne znaju ništa jedno o drugom. Meni je to tužno, ne bih mogla tako. Rekla sam i svom mužu: ''One sekunde kada poželiš nekog drugog reci mi i idi. Ja nisam osoba koja će te zadržavati u tvojim željama. Ako mogu nešto da popravim daj mi na vreme znak možda možemo na tome da poradimo. Ali one sekunde kad me više ne želiš ja te neću zadržavati''. Teško je, a to može da traje i 30 godina, kada sediš preko puta nekog ko te više ne želi, ne voli pusti ga bez obzira što ti njega možda voliš i dalje. To je ljubav.

