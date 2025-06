Došao je dan koji verovatno nijedan ljubitelj košarke u Srbiji, ali i šire nije želeo da dođe.

Karijeru je završio virtuoz, majstor sa loptom - Miloš Teodosić.

Tim povodom poslao je dugo i emotivno pismo javnosti.

Miloš Teodosić vezan je za svoje roditelje koji su mu bili pokretačka snaga od prvih profesionalnih koraka u svetu košarke.

Zorana, majka košarkaša Miloša Teodosića, ranije je pričala da je srećna zbog sinovljevih uspeha. Zbog njega je, kako je naglasila, ostavila Valjevo i zapostavila ličnu karijeru.

- U Valjevu smo živeli do 2000, najpre su u Beograd zbog FMP-a došli suprug Mićo i Miša, bili su kod strica na Banovom brdu. Mićo je završio Šumarski fakultet, pa je voleo da mu bude blizu. Dve godine je prošlo dok nismo došli i Jovan i ja, govorila je Zorana. Foto: N. Paraušić

- Dobili smo karte od gospodina Dragana Todorića. To vređanje, užas... Ali nije to bila grupa navijača nego pojedinci koji su nam generacija ili stariji od nas. Ne znam kako sam to preživela i od tada više ne idem na utakmice. Miloš je pripremljen, psihički jak i deluje da ga ne dotiče. Ćuti cele godine i kada ima pauzu, tada sabira utiske i iz njega izađu komentari, rekla je Zorana, a tata se nadovezao:

- Razumem taj navijački odnos, ljubav prema klubu, ali da iz sve snage viču “ubij Miloša”?! To je van pameti. Otac malog Đekića je izašao, čovek nije mogao više to da sluša. Dvojica su krenula na Miloša, i tu je Vladan Tegeltija (novinar SOS kanala) dosta pomogao i sprečio da dođe do incidenta, dodao je tada Mićo, prenosi "Blic".

