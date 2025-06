Lidija je nedavno govorila o udvaračima i tom prilikom se prisetila jedne neobične situacije.

Kako kaže, jedan gospodin dolazio je na njene predstave iznova i iznova, i to nebrojeno puta, toliko da je to postalo i njoj samoj upečatljivo.

– Imala sam jednog muškarca u životu koji je pogledao moju predstavu čak 100 puta. Nije propustio nijedno izvođenje – ispričala je Vukićevićeva i objasnila zbog čega je to bio slučaj. Foto: ATA images/A. Ahel

– Početak predstave bio je veoma zanimljiv, odvijao se u krevetu, a ja sam igrala u toj sceni. Jednostavno je morao da je gleda svaki put. Nije bilo ničeg vulgarnog, ali je njemu ta scena bila posebno privlačna. Čak je znao tekst napamet – bolje od glumaca – iznenadila je Lidija sve prisutne u studiju, nakon čega je usledio muk.

– Bila je to ozbiljna situacija. Nosila sam neku spavaćicu, a to ga je, kako je govorio, izuzetno uzbuđivalo. Pošto se radilo o rotirajućoj sceni, stalno se pitao: "A šta se dešava kada odete tamo iza?" A mi, u stvari, samo trčimo da se presvučemo – zaključila je glumica gostujući u emisiji "Magazin In".

BONUS VIDEO: