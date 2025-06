Glumica je mnogima najpoznatija kao Cana Fontana iz serije "Srećni ljudi", ali i osmehu koji je na platnu uvek nosila, dok je sa one druge strane istina potpuno drugačija.

Život naše glumice bio je prožet brojnim problemima i tragedijama, od smrti ćerke, s kojom se teško mirila, pa sve do neprežaljenih ljubavi, o kojima je i javno pričala. Najveća bol dogodila se Žiži pre 10-ak godina kada joj je preminula ćerka Sanja, koju je dobila u braku s kolegom Vladom Matićem. S tim gubitkom se nije mirila, a mnogi kažu da je to dovelo i do njene bolesti, koja je i te kako ostavila posledice na njen život.

Kao jedina uteha ostao joj je samo unuk Uroš, koji živi u Berlinu. Foto:Printskrin/Jutjub/ mjauuu82

- Nažalost, istina je da sam izgubila ćerku. To se desilo pre četiri godine. Svi mi kažu da će proći vremenom, ali ne prolazi. Bilo je u pitanju teže oboljenje. Moj unuk Uroš je izgubio majku! NJegov otac ponovo se oženio nedugo nakon Sanjine smrti. Moj Uroš ima samo mene. To je bio najteži trenutak u mom životu, ali ne želim da detaljišem - ispričala je Žiža za medije 2017. godine.

Krpila kraj s krajem

Celog života Žiži je gluma bila izvor prihoda, a kada je otišla u penziju osetila je šta znači nemati. Od penzije, koja je bila svega 30.000 dinara nije mogla da "skrpi" kraj s krajem. Upravo zbog toga je prihvatila učešće u rijalitiju.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Imam samo 30.000 dinara, nemam nacionalnu penziju! A samo glavne uloge sam igrala! Glumim od osme godine, imam preko 120 odigranih uloga. Ne pijem, ne pušim i nisam zla. Pobožna sam, nisam u klanovima i, eto, nemam nacionalnu penziju - govorila je Žiža.

- Dok poplaća sve dadžbine i komunalije, ne ostane joj maltene ništa. Sreća pa ima svoj krov nad glavom. Krivo joj je i osećala se poniženo što nije dobila nacionalnu penziju jer smatra da ju je svojim radom zaslužila. Koliko smo upućeni, ona je dobila dobar honorar za učešće, pa će sigurno taj novac prištedeti - rekao je svojevremeno jedan Žižin komšija.

