Sofija Šašić se pre nekoliko godina našla u prilično nezavidnoj situaciji. Tada su svi mediji brujali o fotografijama na kojima su Duško Tošić i ćerka Željka Šašića viđeni u istom društvu tokom jednog večernjeg izlaska, a iako na ovu temu tada nije želela mnogo da govori, u jednom intervjuu istakla je da su priče neosnovane.

Ipak, sada je rešila da stavi tačku na nagađanja, te se osvrnula i na to što ju je pop diva Jelena Karleuša blokirala je na mrežama. Foto: ATA images

- Mislim da tu ima još nekih malo dubljih stvari koje nemaju veze sa Duškom. Ne znam, kažem po ko zna koji put, mnogo mi je žao ako je u tako nešto poverovala, ali negde opet mislim da ona nije poverovala, nego da je to samo njena takva glava, da prosto mora da istera svoje, da mora da izgura svoje. Da je njoj ispod časti da prati nekoga na Instagramu i bude u komunikaciji sa nekim za koga se priča da je nešto bilo sa njenim mužem, bivšim, sadašnjim, budućim, nebitno - rekla je sada Sofija za "Adria TV".

"JK je ljuta na mene"

Sofija Šašić je pre nešto više od godinu dana takođe pričala o povezivanju sa Duškom Tošićem i kako su se upoznali.

- Imamo zajedničkih prijatelja i zadesili smo se u društvu, što ja kažem, na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - započela je Sofija i priznala u kakvim je u tom trenutku bila odnosima sa Duškom: Foto: ATA images/A. Ahel/V. Vasić

- Sretnemo se, dobri smo i to sve, ali ne bih volela nikome tako nešto, da je u mojim godinama, a on u njegovim i da je oženjen i da ima dvoje dece, a ja, kako bih ti rekla, devojka pred kojom je život.

Šašićeva se tada dotakla i Jelene Karleuše. Foto: ATA images

- Ne znam što se naljutila, mogu da pretpostavim, nikada nismo imale priliku da pričamo o tome, nismo se čak ni srele od tada. Nije me kontaktirala, razmenile smo par poruka i to je bilo to i posle toga postoji stvarno ta neka distanca, jer se nadam da će to proći, imamo mnogo poznanika, i frizera i ne bih volela da budemo u sukobu zbog takve budalaštine. To jeste obeležio jedan period, čak su prenosili i strani mediji, hrvatski, bosanski, crnogorski - objasnila je Sofija, pa dodala:

- Ne znam, ja se iskreno nadam da ona nije poverovala u to. Šta da se radi... - bila je iskrena tada Sofija za "Republiku".

