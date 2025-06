Manastir Hilandar na Svetoj Gori dobio je za Vidovdan slavnog gosta – čuvenog holivudskog glumca i reditelja Mela Gibsona.

Na zvaničnom Instagram nalogu manastira objavljene su zajedničke fotografije Gibsona sa monasima. On je u Hilandar stigao juče.

Slavni umetnik, poznat po filmovima poput "Hrabro srce" i "Smrtonosno oružje", po dolasku se sreo sa igumanom Hilandara, arhimandritom Metodijem. Susret je protekao u duhu topline i iskrenosti, uz gostoprimstvo karakteristično za pravoslavne manastire. Foto: Profimedia

- Nikada i nigde nisam osetio tako jaku vezu sa Bogom kao ovde - preneli su reči holivudske zvezde.

Gibson je praznik proveo sa hilandarskim bratstvom. Bio je na prazničnoj trpezi i učestvovao u svenoćnom bdeniju. Hilandar je posetio radi molitve i duhovnog nadahnuća uoči snimanja filma "Vaskrsenje", koje će otpočeti u septembru. Provešće nekoliko dana na Svetoj Gori, poručili su sa Hilandara.

Mel Gibson o hrišćanstvu

Mel Gibson je tokom godina dosta javno govorio o svojoj religioznosti i hrišćanstvu. Izražavao je duboko uverenje u verodostojnost biblijskih događaja, što ga je i motivisalo da ih ekranizuje.

Portal "Ortodox Times" ističe da ova poseta svedoči o njegovom "unutrašnjem povezivanju sa hrišćanskom duhovnošću" i da predstavlja svojevrsni izraz poštovanja prema pravoslavnoj tradiciji, iako to ne znači da se Gibson preobratio u pravoslavlje.

U jednom nedavnom razgovoru za popularni podkast "The Joe Rogan Experience", Mel Gibson je govorio o izazovima sa kojima se susreće kao hrišćanin u Holivudu. Tada je izjavio:

- Hrišćanstvo je jedina religija prema kojoj se u Holivudu dozvoljava prezir.

Gibson je naglasio da se u industriji u kojoj dominiraju "progresivni i otvoreni levičari" koji često pozdravljaju druge religije, hrišćanstvo našlo na udaru kritike zbog povezanosti sa "belcima, patrijarhatom i kolonijalizmom". Uprkos tome, počastvovan je time što je snimio film o Hristu i to je nazvao svojom glavnom motivacijom.

- Ja sam veoma verujući hrišćanin - istakao je Gibson i dodao da smatra da je biblijska priča o Isusovom vaskrsenju "dokaziva" i podržana izvanbiblijskim izvorima.

- Ideja se sastoji u tome da smo svi mi odgovorni za ovo, da je njegova žrtva bila za celo čovečanstvo, a to je za sve naše nevolje i sve što je u našoj grešnoj prirodi. To je bilo iskupljenje, samo da znate, i ja verujem u to.

Gibson je takođe istakao spremnost apostola da žrtvuju svoje živote radi širenje jevanđelja, navodeći da "niko ne umire za laž".

DŽo Rogan se saglasio sa tim da je hrišćanstvo često kritikovano, posebno u sekularnom Holivudu, ističući da se Gibson pozabavio važnom i kontroverznom temom. Rogan, koji je samoprozvani agnostik i vaspitan kao katolik, saglasio se sa Gibsonom, rekavši da veruje da je hrišćanstvo, za razliku od drugih religija, često kritikovano, posebno u sekularnom Holivudu.

- Svaki od ovih momaka je umro radije nego da se odrekao vere. Vaskrsenje, međutim, za mnoge ostaje najteži dio priče jer zahteva najviše vere. Ko ustaje tri dana nakon što je javno ubijen?... Buda to nije uradio - zaključio je Mel Gibson.

Koje je veroispovesti Mel Gibson?

Gibson se inače smatra tradicionalnim katolikom, ali pripada pokretu sedevakantista – verovanju da Vatikan nema pravog papu još od Drugog vatikanskog koncila 1965. godine. Taj stav deli sa svojim ocem, Hatonom Gibsonom, poznatim po radikalnim religijskim pogledima.