Venčanju DŽefa Bezosa i Loren Sančez u Veneciji prisustvovao je veliki broj istaknutih zvanica, oko 200 pripadnika svetskog džet-seta, političara, biznismena, holivudskih zvezda...

Ipak, za mladoženju je jedan od najvažnijih gostiju bio njegov očuh Migel Bezos, Kubanac koji je usvojio DŽefa Bezosa kao četvorogodišnjaka i jedini čovek kojeg on smatra svojim ocem. Foto: Profimedia

Ali šta se dogodilo s njegovim biološkim ocem?

DŽozef Preston Bezos rođen je u Albukerkiju, a njegova majka DŽeklin donela ga je na svet kad je imala tek 17 godina i išla u srednju školu. NJegov otac Ted Jorgensen, Amerikanac danskog porekla, bio je 19-godišnjak iz Čikaga koji je imao problem s novcem i previše pio.

Ipak, oni su se venčali, a DŽeklin je uspela da maturira jer je pohađala večernju školu i nosila bebu DŽefa na nastavu. Kako više nije mogla da podnese život s problematičnim Jorgensenom, DŽeklin ga je napustila, podnela zahtev za razvod i vratila se roditeljima kad je DŽef imao tek 17 meseci.

Nekoliko godina kasnije udala se za kubanskog imigranta Migela Bezosa, 1968, a on je ubrzo usvojio njenog sina i dao mu svoje prezime. Uskoro su Bezosovi odliučili se presele i zamolili dečakovog biološkog oca Teda da ne kontaktira s njima, na šta je pristao.

Nakon završenih studija, DŽef Bezos pokrenuo je svoj biznis, a potom promenio tok istorije osnivanjem "Amazona" s prvom suprugom Mekenzi Skot.

Biološki otac DŽefa Bezosa nije imao predstavu šta je on postigao

Bezosov uspon do slave i bogatstva, inovacije i neumorne ambicije svet je pratio s divljenjem dok je on sticao jednu milijardu za drugom, a zanimljivo je da njegov biološki otac Ted Jorgensen nije ni znao da je njegov sin postao toliko uspešan i moćan sve do skoro pet decenija kasnije.

Novinar Bred Stoun, autor knjige "Prodavnica za sve: DŽef Bezos i Amazon", pronašao je Jorgensena 2012. godine, u trenutku dok je Bezos uveliko bio milijarder i vodio jednu od najuticajnijih kompanija na svetu. NJegov otac je živeo mirnim životom u Arizoni i vodio malu prodavnicu bicikala, potpuno nesvestan uspeha svog sina.

– Vaš sin je jedan od najuspešnijih ljudi na planeti – rekao je Stoun zapanjenom Tedu.

Bezosovo ime mu ništa nije značilo, ali kada mu je Stoun pokazao DŽefove fotografije, Jorgensenovo lice je pocrvenelo od neverice i tuge.

– Nisam bio ni dobar otac ni dobar muž – priznao je.

Migel Bezos je verovao u DŽefa toliko da je bio spreman da bankrotira

DŽefovi roditelji DŽeklin i Migel bili su, pored supruge, njegova velika podrška na putu ka sticanju bogatstva. Imali su mnogo poverenja u sina, pa su 1995. uložili u "Amazon" skoro 250.000, iako im je predočio da postoji verovatnoća od čak 70% da će izgubiti novac.

Zahvaljujući tome, danas su oni vlasnici 6% akcija u kompaniji, što je 2016. vredelo oko 30 milijardi dolara, prema računici Bloomberg-a. Foto: Profimedia

Migel Bezos je jedini otac DŽefa Bezosa

Za Bezosa, Migel je jedini otac koga priznaje. U intervjuu za Wired iz 1999. godine, Bezos je rekao:

– Realnost, što se mene tiče, jeste da je moj tata moj biološki otac. Na svog biološkog oca pomislim samo kada me lekar zamoli da popunim obrazac.

Bezosov biološki otac je umro bez poslednjeg susreta s njim

Jorgensen je, s druge strane, kasnije godine proveo boreći se sa osećajem krivice i nadajući se prilici da se ponovo poveže sa svojim sinom. Foto: Profimedia

– Samo želim da mi bude sin, samo da prizna da sam ja njegov otac i da je on moj sin – rekao je za Page Six.

Navodno nije želeo ništa od Bezosa i nije želeo da zameni Migela Bezosa već je samo da vidi DŽefa.

Do tog susreta nikada nije došlo. Jorgensen je umro 2015. godine.

– Ted je bio samo tinejdžer kada se DŽef rodio, bio je dobar i loš, baš kao i svi drugi – rekli su tada izvori bliski biološkom ocu jednog od najmoćnijih ljudi sveta. – Tužno je to što nikada nije upoznao DŽefa nakon što je saznao da mu je on biološki otac. Otišao je u grob, a da nikada nije razgovarao sa njim. Nikada nije hteo da priča o tome, ali znam da mu je bilo teško.

