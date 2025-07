Sanja ne krije da ju je razvod mnogo promenio.

- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - kazala je jednom prilikom Sanja.

- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - dodala je voditeljka "Pinka". Foto: ATA images

Sanja ističe da je sa bivšim mužem u dobrim odnosima, a da je surove istine o njenom odnosu sa Aleksandrom na kraju braka i te kako bio svestan - njen otac.

- Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije - istakla je ona jednom prilikom.

- Kasno sam se venčala. Strahinja se rodio, pa sam se tek posle toga udala, sa idejom da to bude za ceo život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala sam da moj brak bude priča o kakvoj sam maštala - navodila je Marinkovićeva.

Sanja Marinković se nedavno slomila pred kamerama kada je progovorila o smrti majke koja je preminula od raka.

- Poslednjih trenutaka sam se trudila da je pitam kako je, pričala kako lepo izgleda, pričala šta mi se dešava u životu, na poslu... Bila sam u bolnici kada se desila tragedija u Novom Sadu, ja joj pričam šta je na vestima... Svake večeri sam rekla medicinskim sestrama da joj puste "Tri sestre" na Pinku, to je bio njen ritual, obožavala je sa drugaricama da gleda dve serije na Pinku. Dostojanstveno je otišla, nije imala bolove. Sve vreme sam verovala da će biti živa, nažalost nije, tako da eto... - izgovorila je Sanja, a potom počela da plače i otkrila detalj koji ju je zaboleo. Foto: ATA images

- Vidim da se dosta piše i o mom bivšem mužu, i to je isključivo zbog mene. On nije ličnost od društvene koristi, pa da bi se o njemu pisalo. Moj bivši muž mi nije izjavio saučešće, iako smo u dobrim odnosima zbog deteta. Nije mi jasno, ali ne želim uopšte da ulazim u to, to nije površina mog mozga. Bio je tu uz nas dok je mama bila bolesna, nudio se da pomogne. Pitaću ga jednog dana zašto nije izjavio saučešće - rekla je Sanja.

(Blic)

