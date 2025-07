Često ističe da njegov put nije bio lak, a jedna situacija koja mu se svojevremeno dogodila ostala mu je u sećanju i danas.

- Ja sam na početku imao tremu zbog takvih dešavanja... Kada sam imao 19 godina jedna pijanica me je izmaltretirala tako da nisam mogao da spavam sledeća 3 dana. Samo sam razmišljao kako moram da ga ubijem, jer me je oterao u ludilo. Ozbiljno su me maltretirali. Mada onda kasnije sam počeo da se navikavam i sve mi je to postalo smešno - rekao je prvo.

- Onda je jednom tuča sa lancima u kafani izbila i svi su se razbežali. Međutim, ja sam morao da ostanem pored pojačala i da čuvam instrumente, jer sam ja dao sve što imam u taj razglas i harmoniku - kazao je potom Radosavljević.

Na jednom veselju je pevao čak 15 sati, a, kako navodi, jedva je izvukao živu glavu.

- Moraš da se navikneš na te stvari. Bilo je jednom kada sam svirao i kada sam na kraju morao sve iz džepa da izvadim. Ja sam pevao mladencima od 9 sati ujutru, pa do 12 noću. Nisam imao pauzu, samo za toalet. Oko 12 sati su svi već gosti otišli i ostala su samo 3 pijanca. Oni bi me maltretirali do prekosutra. Ja sam tu prekinuo jer nisam više mogao - rekao je on, pa naveo kako su ga ponizili.



- Oni su mi onda rekli da sve pare izvadim koje sam zaradio, a to je bilo tadašnjih 27.000 dinara. Ostavio sam sve te pare i krenuo kući. Međutim, krenuo je pljusak, a ja sam samo imao šuškavac i mantil. Tada sam samo brinuo za harmoniku da mi ne pokisne. Ali onda sam čuo da oni odvaljuju tarabu i da hoće da me biju tarabom. Rekao sam: "Ako neko pođe, ja ću da pucam na njega", ali nisam imao ništa kod sebe. Oni su stvarno prestali da me prate i po najvećoj kiši, posle 7 kilometara, došao sam kući sa harmonikom - rekao je Radosavljević.

- Sutra ujutru sam dobio upalu pluća i završim u bolnici. Pomodrili su mi nokti i usta. Stric kada me je video šokirao se i odmah me odveo doktoru. Preživeo sam tada, kada te onaj odozgo gleda ne može ti niko ništa - kazao je na kraju pevač za "Grand".

