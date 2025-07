Ceca je važila za jednu od najpoželjnijih žena na prostorima bivše Jugoslavije, a poznata je po tome da je bila zaljubljive prirode što joj je donelo mnogo problema.

Bila je u vezama sa uspešnim muškarcima, biznismenima, ali i sa momcima koji su bili na lošem glasu.

Nakon što se razvela od Gorana Bogunovića, od kog je doživela porodično nasilje, započela je vezu sa Zoranom Kovačevićem Kočom. Foto: N. Paraušić

Ceca i Zoran živeli su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on 15 dana posle rođenja deteta ubijen ispred kuće 1998. godine.

Foto: Z. Knežević

- Zoran i ja smo se mnogo voleli, ali nas je njegova smrt razdvojila posle tri godine zabavljanja. Do današnjeg dana nije otkriveno ko je počinio ubistvo, a ja sam odmah nakon tragedije od šoka izgubila mleko. Beba je odbijala da jede veštačku hranu, što je izazvalo brojne probleme. Ipak, znala sam da moram da se borim zbog svoje dece, pa sam nekako, uz podršku roditelja, uspela da preguram taj težak period - započela je Ceca.

Najteži životni udarac bio je upravo gubitak Zorana. Foto: Dušan Mišić

- To je najteži trenutak u mom životu. Majka mi je tada mnogo pomogla. Kada sam to prevazišla, znala sam da sam pobednik i ništa ne može da me pokoleba. To su bili trenuci na ivici - ili poludeti ili ostati normalan. Razlog i smisao života su mi deca. Meni je najteže što sam izgubila voljenog čoveka - rekla je Kitićeva.

Zoran Kovačević Koča bio je jedan od momaka sa beogradskog asfalta devedesetih. Držao je nekoliko kockarnica. U mladosti se bavio boksom. Bio je u sukobu sa Kneletom, a to ga je koštalo ranjavanja u nogu. Ipak, prema pričama ljudi koji dobro poznaju dešavanja u podzemlju, on, iako povređen, nastavio je da se bije. Pisalo se i da je bio umešan u ubistvo Mićka Talijana 1991. u Budvi. Sumnja na Koču je pala kada je u njegovom stanu pronađen Mićkov pištolj. Ipak, nije odgovarao za to delo, a slučaj nikada nije rešen.

