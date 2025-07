Tatjana Tanja Jovančević, bivša učesnica "Velikog brata" susrela se sa velikim nedaćama u životu. Prvo joj je u mladosti amputirana noga, a pre nekoliko godina opet susrela s teškom bolešću, kada joj je odstranjena dojka. Sada javno govori o jezivim detaljima kada je bila kidnapovana.

Tanja je sada za domaće medije otvorila dušu i pričala o detaljima ovog traumatičnog događaja. Foto: Jutjub printskrin/Veliki brat

- Spakovali su me iznad groblja, neko brdašce, u neku kuću staru 300 godina. U kući se rušio plafon i zidovi. Tri meseca sam provela tamo. Tu su me mučili, maltretirali... Jednom me je zgrabio i bacio na krevet... Svi su posle otišli za Nemačku, mene su moji tražili i majka me je našla u jednom trenutku. Preklinjala je, plakala, molila... Morala sam da kažem: "Sve je u redu, sve je super" i gledala sam je onako. On je sve moje, brata, oca, majku držao na nišanu. "Budeš li nešto kako ne treba... Ti meni daš nešto što meni treba, ja ću tebi slobodu - govorila je Tanja za Kurir i otkrila:

- Kada sam pitala... Rekla sam da ja tu ne pripadam i da ne znam šta oni žele od mene... Rekli su: "Dete."

Foto: Jutjub printskrin/Veliki brat

Podsetimo, Tatjana je slučajno otkrila da ima rak.

- Imala sam 48 godina kada sam napipala nešto na dojci. Izvađeno mi je 16 limfi, operisane su mi obe dojke, a jedna mi je odstranjena. Nikad neću zaboraviti kada mi je doktor rekao: "Tanja, idemo da spasavamo glavu", a ja sam na to rekla: "Ostala sam bez noge, ne želim i bez dojke". Ja dobro znam šta je rak. Pitala sam ga da li je to jedini način da preživim. Kad se skinem, nema me ni pola, to me najviše boli... Teško sam to podnela, nisam se osećala kao žena - rekla je Tatjana, pa otkrila ko joj je najviše pomogao u tom periodu.

- Pobednik "Velikog brata" Arsa i Manuel su mi uplatili novčanu pomoć u tom periodu. Jako sam im zahvalna na tome, oni su čiste i dobre duše. To me nije iznenadilo s obzirom na to da se Manuel i u rijalitiju pokazao kao dobar momak, oko svega mi je pomogao.

Kad su mi odsekli nogu, odsekli su mi i krila

Bivša manekenka otkrila je i kako danas živi.

- Nažalost, više ne mogu da radim. Kao invalid, od države sam 2012. godine dobila stan, a sada primam pomoć. To je za mene dovoljno, ali opet, volela bih da mogu sebi da priuštim još neke stvari za bolji život - rekla je ona, pa dodala:

- Bila sam model. To me sada, kada se vratim u prošlost, najviše i zaboli. Kajem se što nisam nastavila s modelingom. Kad su mi odsekli nogu, odsekli su mi i krila. Na početku karijere sam imala dobru ponudu od jedne italijanske kuće da reklamiram donji veš. Nudili su mi i stipendiju, ama baš sve bi mi platili, a od iznosa koji je stajao na ugovoru, namlatila bih se para. Mene je bilo sramota da se slikam u donjem vešu i da to reklamiram. Trebalo je to da uradim, imala bih para i para. Ali kao i svaka mlada osoba, rekla sam "ima vremena". Vremena nije bilo, kao ni nove prilike.

(Kurir)

BONUS VIDEO: