Pevač Ivan Kukolj Kuki tvrdi da mu je kompozitor Dragan Stojković Bosanac podvalio ukradenu pesmu.

Reč je o numeri "Prošla si pored mene", a Kuki ističe da je zbog toga imao velikih problema sa autorom pesme.

- Pesmu "Prošla si pored mene" mi je dao Dragan Stojković Bosanac, a ja uopšte nisam znao da je to Hakala uradio. Meni je prošla kao veliki hit, a njemu ne. Prošle godine, nakon 30 godina se pojavio čovek koji je napisao tu pesmu. Imao sam stravične probleme sa njim. Kao autor pesme tražio mi je novac, ali to smo nekako sredili. Tu pesmu mi je poturio Bosanac, tad je to moglo da ukradeš, da uzmeš, sad nema šanse - otkrio je pevač u podkastu "Morava". Foto: ATA images/A. Ahel

"Kuki bi trebalo da reguliše svoje obaveze!"

Nedugo zatim, oglasio se i Bosanac.

- Laž je da sam pesmu naplatio i uvalio! Sigurno nisam bio potpisan kao autor i time oštetio autora te pesme. Proverite ko je potpisan kao autor i s njim vidite o čemu se radi. Kuki bi trebalo da reguliše svoje obaveze sporne pesme i on zna ime i prezime, kao i telefonski broj autora koji živi u Sarajevu - objasnio je kompozitor za Kurir.