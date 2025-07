Đorđe David prokomentarisao je natpise u pojedinim medijima da Dragan Stojković Bosanac napušta ''Zvezde Granda'', koju je potom "Grand produkcija" demantovala.

Ovaj informaciju Đorđe David je saznao dok se spremao za odlazak u teretanu, a po završenom treningu planirao je da pozove Gorana Šljivića, direktora "Granda", kako bi proverio da li su u pitanju spekulacije ili istina. Foto: ATA images

- Spremam se za teretanu i upravo čitam tu vest. Ne dajem sebi za pravo to da komentarišem. Prvo ću sada da pozovem Gorana Šljivića i Vesnu Milanović da proverim šta se dešava. I za Bekutu se pričalo da odlazi, pa je ona to demantovala. Ono što mogu da kažem kao sigurnu informaciju da je Marija Šerifović otišla i da je to završena priča. Što se ovog drugog tiče - gde ima i dima ima i vatre, ali čekam da vidim šta će čelnici da kažu.

Bez obzira na krajnji ishod, Đole za Bosanca ima samo reči hvale.

Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda/ATA images

- Boske je neko ko ima težinu kao muzičar, nema tu greške. Međutim, ako bi odlazio shvatio bih to kao da se premorio ili da mu je potreban trenutak pauze - smatra Đorđe David koji je na informaciju da će Boske možda žirirati u ''Pinkovim Zvezdama'' kratko poručio:

- Ako se to bude desilo mora da je dobio bolji transfer - novac.

Đorđe David osvrnuo se na navode da će ''Zvezde Granda'' prestati da postoje nakon Sašine smrti.

- Uvek imam komentar, zapravo floskulu: Kad mačka ode, miševi kolo vode. Nakon Sašinog odlaska pojavili su se mnogi neki ljudi koji su odjednom postali hrabri i krenuli da omalovažavaju to takmičenje. Ne mogu da verujem da mladi ljudi koji su zahvaljujući Saši Popoviću i ''Zvezdama Granda'' dobili stanove, karijeru, živote i brakove dozvolili sebi da ružno govore o njemu. Koliko je samo pevača izašlo iz tog projekta, a koji sada tresu estradnu scenu. Neverovatno mi je da postoji takva neka nezahvalnost. Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda, ATA images/F. S.

Đorđe ističe da mu je neizmerno žao što Marija Šerifović više nije deo projekta, ali da će se njihovo prijateljstvo nastaviti i nakon toga.

- Žao mi je što je Mara otišla, mi smo posebne ''budale''. NJu su svi zavoleli zbog njene direktnosti, a najviše od svih nas je bila tačna i direktna. Meni nekada bude žao pa napravim kompromis sa sobom kad komentarišem kandidate, kod nje toga nema - zaključuje Đorđe David

(Informer)

