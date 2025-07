Doktor Vilijam Vilson, kardiolog koji je preživeo srčani udar, rekao je da nije mogao da poveruje da mu se događa ozbiljna medicinska hitnost uprkos svom ogromnom znanju o srcu.

Postoji grupa malo poznatih simptoma srčanog udara koje ljudi nikada ne bi smeli da ignorišu, a o njima je govorio viši kardiolog, nakon što je i sam doživeo srčani udar.

Naime, doktor Vilijam Vilson rekao je da nije mogao da poveruje da mu se događa ozbiljna medicinska hitnost uprkos svom ogromnom znanju o srcu.

- Ovo ne može meni da se dešava, ja sam kardiolog - prisetio se doktor Vilson koji radi u bolnici "Parkview Health" u američkoj saveznoj državi Indijani.

U vreme njegovog srčanog udara doktor je imao 63 godine i bio je u sjajnom zdravstvenom stanju - nije pušio, redovno je vežbao i nije imao očigledne faktore rizika. Međutim, sve se to promenilo kada je u januaru 2018. godine krenuo sa suprugom na jutarnji trening. Iako je rekao da se osećao odlično i da se nije previše trudio na spravi za vežbanje, počeo je da ga prožima čudan osećaj. Umesto bola u grudima, što je klasičan znak srčanog udara, dr Vilson je primetio postepen, ali blago neprijatan osećaj.

- Nije me pogodilo iznenada. Bilo je nelagodnosti u grudima i nije bio oštar bol. Nije bilo kao da me je neko ubo nožem, već je bio neprijatan osećaj koji pritiska - rekao je u video snimku na Jutjubu i istakao još jedan simptom, a to je prekomerno znojenje.

- Za količinu vežbe koju sam radio, bio sam prekriven znojem - rekao je dr Vilson i dodao da je imao i "osećaj propadanja", koji NHS (Britanski nacionalni zdravstveni sistem) opisuje kao osećaj sličan paničnom napadu, a što je takođe jedan od simptoma srčanog napada.

Na kraju je ispričao i jedan vrlo malo poznat simptom srčanog udara.

- Veoma je često da ljudi koji doživljavaju srčani udar imaju hitnu potrebu da idu u toalet. To je deo čitavog nervnog sistema koji se aktivira prilikom srčanog udara. I naravno, morao sam da idem u toalet u teretani. I samo sam... molio sam se - iskren je doktor Vilson.

Pacijenti sa srčanim udarom često osećaju naglu potrebu za mokrenjem ili pražnjenjem creva jer stres koji telo doživljava remeti kontrolu nad telesnim funkcijama. Ironično, dr Vilson nije sledio najbolji savet za sumnju na srčani udar, a to je da odmah pozove hitnu pomoć kako bi što pre dobio pomoć. Podelio je kako je prvobitno odbijao da poveruje da mu se već 10 minuta događa hitna medicinska situacija, uprkos svom znanju o simptomima.

- Mislili biste da znam o čemu se radi i naravno da sam znao, ali ne odmah, tek posle 30 ili 60 sekundi. Bio sam u poricanju. Pokušavao sam da se ubedim da se ovo ne dešava, da meni ne može da se desi. Pa ja sam kardiolog, to se ne dešava kardiolozima - ispričao je dr Vilson i dodao da je čim je izašao iz toaleta saopštio suprugi da ima srčani udar.

NJegova surpuga odmah je uzela stvar u svoje ruke i pozvala hitnu pomoć i pomogla mu da što pre stigne u bolnicu. Dr Vilson je rekao da je brz pristup stručnoj pomoći bio ključni faktor za preživljavanje srčanog udara i da je to bio važan deo njegovog oporavka.

- Ključ za lečenje srčanog udara je da što brže stignete u bolnicu. Kada ste tamo, kardiološki tim i bolničko osoblje preuzimaju brigu. Moglo je sve da krene potpuno drugačije i srećan sam što sam živ - iskren je dr Vilson.

Šta je srčani udar?

Srčani udar je kritično medicinsko stanje u kome je dotok krvi do srca naglo prekinut, a u Srbiji godišnje od ove kardiovaskularne bolesti umre oko 50 hiljada ljudi, navodi BBC. Stručnjaci krive faktore kao što su rastući nivo gojaznosti, kao i pušenje i konzumiranje alkohola. To se obično događa zbog krvnog ugruška, koji može nastati zbog nakupljanja masnih naslaga u glavnim krvnim sudovima.

Simptomi srčanog udara uključuju bol u grudima, vrtoglavicu ili osećaj gubitka ravnoteže, znojenje, kratkoću daha, mučninu ili povraćanje, anksioznost i kašalj ili šištanje. Svako ko ima ove simptome treba da pozove broj 194 za savet i moguću hitnu pomoć. Dok čekate hitnu pomoć, savetuje se da se popije aspirin jer to može poboljšati protok krvi ka srcu.

