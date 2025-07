Slađana Tomašević (51) već dve decenije radi na RTS-u i zaštitno je lice ove televizije, a svojim izgledom je oduvek plenila.

Slađana važi za voditeljku sa najboljim nogama, a sada je pokazala da ovu titulu ne nosi bez razloga.

Ona je na Instagramu podelila fotografiju sa jahte gde je bila u mini teksas šortsu, a noge je namazala uljem. Kako možemo videti, voditeljka nema trunku celulita iako gazi šestu deceniju. Foto: RTS printskrin, Instagram/sladjana.tomasevic

Nije samo "lepa klinka"

Voditeljka Slađana Tomašević nedavno je dala veliki intervju za "Večernje novosti" gde je, između ostalog, govorila o svojim novinarskim počecima. Foto: RTS printskrin

- Kada sam prvi put pročitala vest i čula svoj glas, mislila sam da je to nešto posebno. Posle prvog priloga, imala sam osećaj kao da sam osvojila Mont Everest. Prvu emisiju imam na VHS kaseti kod mame i tate. Dogodila se slučajno - bila sam "zamena" u nezgodnom trenutku za to vreme, ali tada toga nisam bila svesna. Tada su govorili da sam samo "lepa klinka", mislim da moj glas i nije zvučao kako treba od treme. Iz nekog razloga, sve je to trebalo da bude tako. To je sve pripadalo nekom mom putu, koji uopšte nije bio lak. Išla sam korak po korak. Nekada mi se činilo da se ne pomeram ni milimetar, ali vreme je pokazalo da je sve vredelo - istakla je voditeljka, a kompletan intervju Slađane Tomašević možete pročitati na OVOM linku.

