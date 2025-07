Pre nekoliko nedelja voditelju je naglo pozlilo zbog čega je hitno hospitalizovan, a o njegovom zdravstvenom stanju se malo zna.

Foto: ATA images/Katarina Drajić, N. Skenderija

Vesna Rivas zavirila je u budućnost muzičara i producenta, pa otkrila da je najgore prošlo i da se Žika uspešno oporavlja. Foto: ATA images

- Isplivaće Žika. Jeste ga zdrmalo i jeste ovo teška godina za njega, on je šestica, ali prebrodiće on, čim je preživeo šesti mesec, mesec jun, ovo sve drugo, teško mu je, ali će prebroditi. Žikica je mnogo dobar čovek. Gledajući po njegovom kodu prebrodio je on sve, ali godina devetke je pa nas sustiže sve što smo zapostavili, prosto moramo da poradimo nekim stvarima. Naleti stresa mogu da ostave velikog traga na naše zdravlje - kaže Vesna Rivas za Informer i dodaje da Žika nikako ne sme da se preda.

- Najgore je prošlo. On sad ne bi smeo da se preda, ali ja ni ne znam Žiku koji se predaje jer sad ko se malo opusti i preda bolesti uvek je pod znakom pitanja da li će preživeti. Žiku ja ne vidim da se predaje. On je momčina jedna koji voli život i žene i to mu je glavni eliksir organizmu da se izdigne, da zagrebe i da nastavi da radi.

(Informer)