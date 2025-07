Malo je onih koji nisu čuli za beogradskog alasa Renata Grbića, koji je iz Dunava spasio mnoge davljenike pored Pančevačkog mosta. Međutim, i Kragujevac ima svog, samo se on zove Vukojica Cikotić. Svim starijim posetiocima jezera u Šumaricama poznat je kao Cikota spasilac!

Vukojici je Šumaričko jezero i radno mesto i dom. Već 36 godina, zaposlen je kao radnik na održavanju jezera u Šumaricama, kraj kog i živi sa porodicom. Za skoro četiri decenije, bio je svedok i spasilac mnogih nesreća.

- Najmanje 40 do 50 ljudi se udavilo u ovom jezeru otkad ono postoji, 1965. godine. Tu sam mnogo ljudi ja spasio, pomogao. Neke smo izvadili iz vode, neke nismo, bilo je i samoubistava... Poslednjih mesec dana bila su dva samoubistva. Žena i muškarac. Zapravo, jednog čoveka sam spasio od samoubistva, ali posle 10 dana je došao ponovo i udavio se - govori Vukojica. Foto: TV Prva printskrin

Neke nesreće ga proganjaju kao košmari

Posebno pamti hladno januarsko veče 2023. godine i ženu koja je sebi pokušala da oduzme život, a samo pukom srećom ovaj hrabri čovek baš tada krenuo je u svoju uobičajenu šetnju pored vode.

- Skočila je sa betonskog keja, i ja sam otrčao tamo. Spasio sam je. Bilo je malo leda, po kom sam ja hodao, ali uhvatio sam je za ruku i izvukao - priseća se. Foto: TV Prva printskrin

Bio je svedok raznih situacija na jezeru, i nisu sve imale srećan kraj, a neretko ga kao košmarni snovi bude noću i pamtiće ih kaže dok je živ.

- Najteže mi je bilo kada se udavilo sedmogodišnje dete. To mi je bilo najteže u ovih 36 godina. Kolega je ušao, uzeo ga u ruke i izneo ga na obalu, to je baš bilo teško da vidiš - sa knedlom u grlu priča Vukojica.

Nesreće na jezeru prati urbana legenda

Činjenicu da su se na jezeru u prethodnih 60 godina utopile desetine ljudi prati urbana legenda da su na ovom prostoru, prilikom formiranja veštačkog jezera 1965. potopljene rake u kojima su sahranjene pojedine žrtve fašističkog zločina iz 1941. godine, kada su nemački okupatori streljali oko 2.700 žitelja Kragujevca u Šumaricama. Po toj legendi, na jezeru će se utopiti onoliko ljudi koliko je grobova potopljeno.

- Oni kažu da je tu bilo humke neke s druge strane, i tu naiđe zvuk kao da se ljudi dave. Tu je bio i jedan stari čovek, Milija koji je umro. Imao je 14 godina kad je to bilo i sve je gledao kako su streljali i terali su ga posle da ide i da kopa rake. On kaže bile su te humke onamo gde je vrana sad i one su premeštene tamo s druge strane - navodi Vukojica. Foto: TV Prva printskrin

Cikota kaže da je ipak prava istina da se na jezeru koje je omiljeno stecište Kragujevčana posebno u letnjem periodu utapaju neoprezni ljudi ili slabi plivači koji otplivaju dalje od obale, ili odmah po dolasku na jezero, vrući, nepripremljeni, skaču u hladnu vodu, što je pogubno za organizam.

Zato Cikota savetuje da budu obazrivi, a on će ostati kraj jezera da bdije nad njima i kada uskoro ode u penziju.

