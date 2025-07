Igor Kojić i njegova supruga Sofija Dacić navodno stavljaju tačku na brak nakon pet meseci.

Foto: Instagram printskrin/igorkojic

Kako tvrde domaći mediji, Igor i Sofija su zbog čestih nesporazuma u poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu.

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mrežama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, a Igoru je često spremala omiljena jela - govori sagovornik.

U maju su krenule prvi konflikti?

- Sofija je rekla Igoru da više ne želi da žive zajedno pre dvadesetak dana. On to nije mogao nikako da prihvati i u početku ju je ubeđivao da treba da razmisli o svemu, da se oni vole i da će prevazići krizu. Ali kada je video da se ona uveliko na društvenim mrežama ponaša kao slobodna devojka, odlučio je da i on stavi tačku na ovu farsu. Poslednji put su se videli pre dve nedelje, kada su razgovarali o razvodu i zasad su u korektnim odnosima. Dogovor je da se rastanu sporazumno, ostalo je još da se to formalno obavi - tvrdi izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Kojićem, ali do momenta objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na pozive.

(Kurir)