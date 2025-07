Donald Tramp sreo sa princom Vilijamom sreo se u oktobru ove godine u Parizu, na ceremoniji povodom otvaranja obnovljene katedrale Notr Dam. Sastanak je prošao u veoma prijateljskoj atmosferi, a američki predsednik hvalio je britanskog prestolonaslednika posle tog susreta.

Ranije je isticao da poštuje britansku monarhiju, a njegov sin Erik Tramp je to ponovio dok je, poput oca, ovako vređao Megan Markl i princa Harija. Foto: Profimedia

- Veliki sam obožavalac koncepta kraljevske porodice i kraljevske porodice. Imao sam male predrasude, smatram da je kraljica bila neverovatna. Zamislite, svih tih godina, 75 godina, skoro nikad nije pogrešila - istakao je 2024. u razgovoru sa Najdželom Faredžom za GB News.

Tramp je dodao da tokom vremena provednog sa kraljicom nikada nije mogao da je natera da kaže o kom britanskom premijeru ili predsedniku SAD ima najlepše mišljenje.

Napomenuo je da mu se dopada krall Čarls III, ali da imaju drugačije poglede po pitanju zaštite okoline.

- Imamo različite stavove, ali se slažemo. Mislim da je on stvarno divan čovek, slažemo se, on se malo više bavio merama ograničavanja (zaštita životne sredine) nego ja - rekao je Tramp. Foto: Profimedia

Donald Tramp je ranije bio u ne tako dobrim odnosima sa dvorom, kako piše The Mirror. Jednom prilikom je Čarlsa nazvao "princ kitova" (prince of Whales) umesto princ od Velsa kako je tada glasila njegova titula.

Američki predsednik se veoma trudi da bude u dobrim odnosima sa britanskom monarhijom, koja ima istu želju. To je sigurno motivisano politikom, ali pre nego što je Tramp zauzeo svoje mesto u Beloj kući, nije bilo ni trunke od tog poštovanja, za koje se danas zalaže.

Kada su objavljene paparaco slike Kejt Midlton u toplesu, sa odmora u Francuskoj, 2012. godine, Tramp je izjavio:

- Kejt Midlton je sjajna ali ne bi trebalo da se sunča gola, sama je kriva. Ko ne bi fotografisao Kejt i zaradio mnogo novca ako se ona sunča naga?! Ma daj, Kejt.

Te slike su izazvale svetski skandal, a prema knjizi Kristofera Andersena iz 2022. "The King: The Life of Charles III", Donaldovi otvoreni komentari razbesneli su Čarlsa, Vilijama i Harija.

Citirajući batlera iz Klarens hausa, Anderson je napisao: "Trampova kritika Kejt Midlton rezultirala je onim što je jedan batler nazvao "bujicama vulgarnosti" koje su izgovorili princ od Velsa i njegovi sinovi", piše The Mirror.

Tramp je naljutio britansku monarhiju i pre dolaska Kejt u porodicu, komentarima o Lejdi Di, koja se 1996. razvela od Čarlsa. "Nije pomoglo to što je Tramp agresivno progonio princezu Dajanu nakon njenog razvoda - uvertire koje su bile odbijene, kasnije je u radijskom programu tvrdio da je može da "ima seks sa njom ako to on želi", ali samo ako ona bude negativna na HIV", navodi Anderson u svojoj knjizi, prenosi The Mirror. Foto: Profimedia

Kada je Tramp 2019. posetio Veliku Britaniju sa suprugom Melanijom Tramp. Krejg Braun koji je autor knjige "A Voyage Around The Queen", rekao je da je britanska kraljica smatrala da je Donald nepristojan, što je sama rekla jednom gostu na ručku, nekoliko nedelja nakon te posete.

- Naročito joj se nije dopao način na koji nije mogao da prestane da gleda preko njenog ramena, kao da traži nešto zanimljivije", napisao je pomenuti autor. Boravak Trampa u Britaniji bio je ispraćen nizom slika kao navodnih dokaza da se kraljica čudila njegovom ponašanju, ali tu je i druga strana priče. Nije tajna da se brojni negativni komentari o Trampu iznose vođeni subjektivnim stavom o njemu.

Veza Melanije Tramp i kralja Čarlsa

Tramp je podržao Kejt Midlton javno u jeku skandala oko fotošopirane slike, 2024. I Melanija želi da stavi do znanja da veoma poštuje britansku kraljevsku porodicu, a naročito je bliska sa Čarlsom. Prijateljstvo je počelo još 2005. u NJujorku, a onda su se osnažilo nakon posete 2019. Spojila ih je strast prema ekologiji čemu su posvećeni i Hari i Vilijam. Foto: Profimedia

- Večernji svečani banket bio je formalan i elegantan događaj. Sedela sam pored princa Čarlsa i bilo je apsolutno zadovoljstvo ponovno se sresti sa njim. Putevi su nam se ukrstili pre mnogo godina u NJujorku. Ovaj put smo se uključili u zanimljiv razgovor o njegovoj duboko ukorijenjenoj predanosti očuvanju životne okoline - napisala je u memoarima "Melania".

Melanija u knjizi tvrdi da je ostvarila divnu komunikaciju sa Elizabetom II kao i njen suprug Donald, i da ih je kraljica ugostila na najlepši mogući način. U Ameriku se vratila sa posebnim poklonom - srebrnom kutijom sa ružama koju ju je uručila kraljica.

