Mina Kostić je nedavno javno tvrdila da je ostala bez velikog dela imovine nakon što su joj sve oduzeli bivši partner i izvesna Duda.

Iako je o svemu ćutala više od dve decenije, nedavno je odlučila da progovori. Foto: ATA images/M. M.

- Tačno je da mi je oduzeta imovina, a ja sam o svemu progovorila jer više posle toliko vremena nisam mogla da ćutim. Posle 25 godina sam otkrila istinu, a on je, ne bih da pričam previše o njemu, sve samo prebacio na svoje ime. Kao što sam već rekla ranije, mene materijalne stvari mene ne zanimaju, zanima me samo da imam da jedem i da pijem. Ostala sam u stanu od 39 kvadrata. Sa DŽejem sa finansirala zgradu na Lekinom brdu i on mi je sve uzeo. Ne DŽej, nego ta osoba kojoj ne želim da pominjem ime - tvrdila je Mina, pa dodala:

- Budala sam, dozvolila sam i Dudi i njemu da manipulišu. Rekli su mi da stavim to na svoje ime i ja sam kao budala prihvatila. Nisam bila u stanju, a Duda nije ni mrdnula, ali eto kako se sve na kraju završilo - rekla je pevačica za domaće medije.

