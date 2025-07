Sin glumca Miodraga Petrovića Čkalje, Čedomir Petrović, preminuo je u 76. godini. Vest o njegovoj smrti potvrdio je profesor Stevan Aleksić na društvenim mrežama.

Čkaljin sin, Čedomir Petrović, po zanimanju je bio glumac i reditelj, ali se više od 20 godina nije bavio glumom već piše knjige i kolumne.

- Bio je jako dobar otac. Trudio se, a ja sam se trudio da budem dobar sin. Nismo se sukobljavali nikada, jedino oko sporta, oko fudbala koji smo zajedno gledali. Nikada me nije udario, nikada nije psovao... Kada se sećam oca, više se setim nekih privatnih stvari koje publika ne zna. Ne setim se njegovih uloga i humora već kao oca privatno. Ja sam njegove serije gledao kao gledalac. On je bio potpuno normalan, jedino je njegova popularnost bila enormna...

- Zaboravljaju i žive, ne samo one kojih više nema. Nije se on sviđao nekima koji treba da ga se sete. On se sviđao narodu. A ovima je govorio u lice istinu. Ne vole svi da čuju istinu. Zbog toga trpimo i moja ćerka i ja. Trpimo, niko nas ne zove u pozorište, na film, na televiziju... Sva vrata su nam zatvorena kao londonska banka. Neće da nas zovu. Moja Jovana je odlična glumica, igrala je Jugoslovenskom dramskom. Došli su novi mladi glumci, poluglumci-polutajkuni, tu su klanovi... Ali ponosan sam što je Čkalja bio takav - rekao je svojevremeno Čkaljin sin za "Blic".

