Grad Solin je naveo da je otkazao koncert Bajage i Instruktora jer su protiv toga bila hrvatska veteranska udruženja.

Iako pomenuti grad smatra njihove razloge neosnovanim, morali su da otkažu koncert, jer ne žele da bilo koji muzički događaj postane uzrok podele ili sukoba. Foto: Zorana Mandic/ATAImages

Bajagin koncert je otkazan pre manje od dva meseca od strane Grada Siska, a njegov menadžer kaže da ni ovaj put ne namerava da tuži organizatore.

Zbog svega, otkazan je i nastup Ramba Amadeusa .

- Baš nam je žao Bajage, bio je jako razočaran. LJudi su očekivali koncert jer Bajage nije bilo dvadesetak godina. Znate šta je internet uradio. Nekad su u porodici znali da je jedna budala, sada ceo svet zna da je ta jedna budala - budala - rekao je Bajagin menadžer Dragoslav Gane Pecikoza za dnevnik.hr. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Rambo Amadeus je nazvao Bajagu i rekao da nema razloga da nastupa. Rekao je: Ako ti nisi podoban - ni ja nisam. To je muzička solidarnost. Mislim da je to trenutna situacija koja će sigurno proći za mesec dana... Imamo još pet gradova koji su potpisali ugovor u Hrvatskoj... Moglo bi biti kritično ako i tih pet gradova otkažu, a nadamo se da se to neće dogoditi - dodao je Pecikoza i rekao da Bajagini fanovi znaju da on nema mrlja u svojoj karijeri:

- On je vrhunski čovek i muzičar. Zaista nam je žao i nećemo tako lako odustati od hrvatske publike.

