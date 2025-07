Poznati muzičar, Momčilo Bajagić Bajaga je trebao zajedno s članovima benda Bajaga i Instruktori, trebalo da nastupi 22. avgusta u Solinu. Povodom otkazanog koncerta, oglasio se Bajagin menadžer Dragoslav Gane Pecikoza, koji je otkrio detalje o Rambovom potezu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Rambo Amadeus je nazvao Bajagu i rekao da nema razloga da nastupa. Rekao je: „Ako ti nisi podoban – ni ja nisam.“ To je muzička solidarnost. Mislim da je to trenutna situacija koja će sigurno proći za mesec dana... Imamo još pet gradova koji su potpisali ugovor u Hrvatskoj... Moglo bi biti kritično ako i tih pet gradova otkažu, a nadamo se da se to neće dogoditi - priča Gane za Dnevnik.hr i dodaje: Foto: ATA images/A. Hamzagić

- Baš nam je žao Bajage, bio je jako razočaran. LJudi su očekivali koncert jer Bajage nije bilo dvadesetak godina. Znate šta je internet uradio. Nekad su u porodici znali da je jedna budala, sada ceo svet zna da je ta jedna budala - budala.

BONUS VIDEO: