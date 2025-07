LJudi koji su se nalazili na licu mesta izvukli su ga iz peska, prenosi BFM TV.

Zahvaljujući prvoj pomoći koja mu je ukazana na plaži, njegovo srce je ponovo počelo da kuca, navode lokalni mediji. Dečak je helikopterom prebačen u bolnicu u Bajonu, u teškom stanju.

On je iskopao rupu ili tunel u pesku, pre nego što je zatrpan, oko 19.30 časova. Foto: Profimedia

Plaža je u tom trenutku još bila puna, a svedoci događaja su brzo reagovali i uspeli da ga izvuku.

Ovo je drugi slučaj u poslednjih nedelju dana da maloletnik bude zatrpan peskom na plaži.

Tinejdžer stradao na sličan način

Naime, 17-godišnji mladić stradao je pre nedelju dana na plaži u italijanskom letovalištu Montalto di Kastro nakon što ga je zatrpao pesak pošto je iskopao rupu, saopštila je lokalna policija.

Prema navodima Anse, tinejdžer je zajedno sa mlađom braćom iskopao rupu duboku oko metar i po. Nakon što su se braća udaljila, mladić je ostao sam u rupi, kada je došlo do urušavanja peska, koji ga je potpuno zatrpao.

Na lice mesta su ubrzo stigli vatrogasci, policija, karabinjeri i spasilački helikopter, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt mladića.

Britanca uspeli da oslobode posle tri sata

S druge strane, mladi britanski turista DŽensen Sterdžen imao je sreće. Nakon što je iskopao rupu na popularnoj plaži Kopakabani i ostao zaglavljen u njoj. LJudi su pritekli u pomoć i uspeli da ga spasu posle tri sata kopanja.

- Bio sam prilično uplašen. Oko sebe sam gledao ogromnu gomilu peska. Mislio sam, ako bi se sručilo još peska, to bi bilo to. Sve što mi je tada prolazilo kroz glavu bilo je da je to to. Stvarno sam mislio da ću umreti tog dana - rekao je on tada.

(Tanjug)

