Ubistvo porodice Romanov dogodilo se u noći između 16. i 17. jula 1918. godine u Jekaterinburgu.

Ruska carska porodica Romanov (car Nikolaj II, njegova supruga carica Aleksandra i njihovo petoro dece: Olga, Tatjana, Marija, Anastasija i Aleksej), kao i svi ostali koji su odlučili da im se pridruže u zatočeništvu – Evgenije Botkin, Ana Demidova, Aleksej Trup i Ivan Haritonov, prema isledniku Sokolovu, pogubljeni su vatrenim oružjem i bajonetima.

Prema zvaničnom izveštaju Sovjetskog Saveza, car Nikolaj Romanov, njegova porodica i osoblje, pogubljeni su zbog pretnje da će grad okupirati Čehoslovačka legija. Zapravo, ubijeni su najverovatnije po nalogu Vladimira Lenjina, Jakova Sverdlova i Feliksa Dzeržinskog.

NJihova tela su potom odneta u šumu Koptjaki, gde su osakaćena. Godine 1919., istraga Bele garde nije uspela da utvrdi mesto sahranjivanja, pa je zaključeno da su ostaci kraljevske porodice najverovatnije kremirani u rovu Ganina Jama, blizu rudnika Četiri brata. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Ono što mnogi ne znaju jeste da je tokom svoje vladavine car Nikolaj Drugi predvodio svoju državu u Prvom svetskom ratu, ali i u ratu protiv Japana (1904-1905). Upravo u Japanu počinje priča o nesvakidašnjoj tetovaži na podlaktici cara Nikolaja.

Često je na slikama viđen zavrnutih rukava, a žig na ruci je pogotovo upadao u oči.

Kada je bio mladi prestolonaslednik, poslat je na put kako bi se upoznao sa drugim kulturama i stranim diplomatama, a verovalo se da će na ovaj način da se pripremi za kasnije preuzimanje trona.

Put je otpočeo 1890. godine i uključio je mnogobrojne države i kulture, a između ostalih Grčka, Egipat, Indija, Singapur, Sijam, Kina i upravo Japan. Uz svog rođaka, princa DŽordža od Grčke i Danske, pristigao je u Nagasaki. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Poznat je čak i datum nastanka ovog umetničkog dela. Ceo događaj je tadašnji carević upisao u svom dnevniku u utorak 16. aprila.

Tetovažu mu je uradila umetnica Iteo Tvavki. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

- Posle večere, odlučio sam da istetoviram zmaja na svojoj desnoj ruci, što je trajalo tačno sedam sati, od 9 uveče do 4 ujutru. Dovoljno je da jednom prođem kroz ovakvo zadovoljstvo da me obeshrabri pri ponavljanju. Zmaj je ispao veoma lepo. Ruka me uopšte nije bolela - napisao je mladi Nikolaj u svom dnevniku.

Zmaj je krivudao uz podlakticu carevića sa rogovima i velikim brkovima kao i šiljcima duž kičme čudovišta. Čeljust mu je otvorena i zamrznuta uz ledeni pogled.

Zašto baš zmaj?

Postavlja se pitanja zašto je mladi carević izabrao upravo zmaja. Neki smatraju da je Nikolas bio insipirsan Vojvodom od Klarensa i Avondejla Alebrtom Viktorom.

Drugi smatraju da je zmaj simbol za snagu, moć i mudrost, pa tako crna guja na ruci carevića predstavlja simbol prestolonaslednikove moći. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Alternativna teorija je da je zmaj bio očigledan izbor za budućeg cara koji je bio rođen u godini zmaja prema kinsekom kalendaru.

Na jednom Instagram profilu se tokom prošle godine pojavila tetovaža za koju se tvrdi da predstavlja rekreiranu tetovažu koju je nosio car Nikolaj.

Suvenir iz Japana

Žig na ruci ipak nije bio jedina uspomena na putovanje u Japan. Maja 1891. godine je carević bio napadnut. Prestolonaslednika Nikolaja napao je Tsuda Sanzo, policajac koji ga je pratio koji je pokušao da ga ubije.

Napad je, naravno, bio neuspešan, ali je ostavio trajni ožiljak koji je bio 9 centimetra dug na desnoj strani čela tadašnjeg carevića. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Sport OD HEROJA NACIJE DO POTROŠNE ROBE! Boriša Simanić: Nema mesta za mene u reprezentaciji Sport BRUKA! Inzagi tera Mitrovića iz Al Hilala, a ovo je razlog

BONUS VIDEO: