Aca Lukas poznat je ko neko bez dlake na jeziku, a u televizijskim gostovanjima često iznosi informacije iz privatnog života. Pevač je gostujući u jednoj emisiji otkrio da je bio u vezi sa bivšom učesnicom rijalitija "Elite" Enom Čolić.

Na pitanje voditelja da li je bio intiman sa njom i da li je istina da je predstavio nekim svojim prijateljima pevač je odgovorio:

- Jesam, ja sam slobodan čovek. Bila je i na svadbi mog sina.

Kako je počelo poznantstvo sa Enom

- Neko je doveo kod mene kući, neki prijatelji, pa sam je tu upoznao, sedeli smo, bila je neka sedeljka. Meni se ona dopala, lepa je devojka, viđali smo se, malo, ništa specijalno, ne znam šta je tu sporno kada sam slobodan čovek, imam pravo da radim šta hoću - rekao je Lukas, pa prokomentarisao Eninu vezu sa sinom Zlate Petrović.

- To stvarno ne znam, ne pratim - rekao je Aca, pa otkrio da li je voleo Enu.

- Naravno da nisam. Bili smo intimni, bilo nam je lepo da se družimo i zezamo, ne mogu da kažem da nisam imao nikakve emocije, ali nisam je voleo.

Ena u "Eliti"

Čolićeva je nedavno izašla iz "Elite 8" i to razočarana zbog ljubavne veze sa Jovanom Pejićem Pejom. Kako sama navodi, dala je sve od sebe da veza uspe, ali to se do samog kraja rijalitija, a i posle nije dogodilo.

- Peja je moje najveće razočaranje. Znam da sam dala sve za sebe. Znam da me ne zaslužuje. Da nisam bila onako kako treba, manje bi mi bilo žao - izavila je Ena za Pink.

Zlatino obraćanje Eni

Komentari na društvenim mrežama i Jutjubu se stalno nižu, a jedan od utisaka korisnika je da je najemotivniji momenat možda bio susret Jovana Pejića Peje sa porodicom. U studiju su ga sačekali majka Zlata Petrović, otac Zoran Pejić Peja, kao i brat Miki sa naslednicom. Mali Peja nije krio sreću kada ih je ugledao, a oni nisu krili koliko su ponosni na njega.

Svi su sa nestrpljenjem čekali šta će pevačica reći za vezu sina i Ene Čolić jer je nekoliko puta upravo ona bila predmet svađe.

Zlata je oduševila sve u studiju i gledaoce kada se javno nakon svega obratila Čolićevoj.

- Sigurno je bilo iskreno i ja sam žena koja uživa da prašta. Ja vidim ljubav i ako to bude najveća ljubav bićete pozvani na najveću svadbu veka. Želim Eni svu sreću, vidim koliko plače. Želim Eni da kažem da je toliko lepa i elokventna, volela bih samo da ima jednu granicu jer ja stojim iza toga da je ona Zlata broj dva. Samo joj treba granica i biće top, a ja joj želim svu sreću na ovom svetu.

