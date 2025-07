Krah ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje je centralna tema svih svetskih medija.

Niko nije slutio da će idilična veza pući, ali je ipak došlo do samog kraja i Švajnštajger je već uveliko u novoj emotivnoj vezi. Uslikan je Švajni sa Bugarkom, izvesnom Silvom Kapitanovom, te je delovao kao da je odavno preboleo Anu Ivanović.

Ipak, Švajni ima razloga za brigu, bar ako je verovati nemačkim medijima. Portal Bunte.de nedavno je objavio tekst pod naslovom "Tajna prošlost Švajnijeve nove ljubavi", u kom su novinari ovog medija otkrili niz mračnih detalja iz života Bugarke Silve.

- Bugarka rođena u Americi nije samo majka dvoje dece i dugogodišnja žena preduzetnika sa Majorke, ona ima burnu prošlost. Danju je Bugarka, koja tečno govori nemački, brižna majka, a uveče se često bavila svojom velikom strašću, plesom.

Hobijem u kojem je očito pronašla sreću pre tri godine i privatno sa svojim plesnim partnerom, softverskim inženjerom Karlosom S, a navodno su se upoznali u plesnom studiju - piše u tekstu pomenutog portala, pa se dodaje, iz izvora bliskih Silvi, da je Bugarka imala i aferu.

- Veza je trajala šest meseci. Advokat je kontaktirao Silvu K. ali je odbila da komentariše. Pikantan detalj, u vreme veze, Silva je bila u braku sa ocem svoje dece.

Ipak, odnos između Silve i Karlosa nije bio idealan. Kako je Bunte saznao, čak je i pravosuđe Španije moralo da se umeša.

- Silva je prijavila Karlosa policiji zbog maltretiranja, 2. februara 2023. u policijskom izveštaju navela je da je Karlos prati, uznemirava i ucenjuje, tvrdeći da će njenom suprugu reći za njihovu aferu. Kao dokaz navela je snimke poruka. Samo dva dana kasnije, istražni sud izdao je mere zaštite.

Karlosu je zabranjen bilo kakav kontakt s njom i približavanje navodnoj žrtvi, Silvi K. na manje od 300 metara dok je istraga u toku. Slučaj je završio pred Sudom za porodično nasilje, koji je tri meseca kasnije, 26. maja 2023. na zahtev javnog tužitelja naredio privremeni prekid postupka. Navedeno je da tužitelj nije dostavio dovoljno dokaza, a dostavljeni snimci poruka ne odgovaraju izričito njihovim izjavama - stoji u tekstu pomenutog portala.

Dakle, ako Silva nastavi da živi kao što je to radila u prošlosti, Bastijanu se ne piše dobro...

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u NJujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je svojovremeno i trenutak u kom je zaprosio Anu. Foto: Profimedia

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio: Foto: Profimedia

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

BONUS VIDEO:

Kurir sport