Pre samo nešto više od dve nedelje (tačnije, 5. jula) - veselje, a danas tuga. Ako je neki bend imao pravi oproštajni koncert, onda je to legendarni "Blek sabat" u svom Birmingemu, okružen najvećim metal imenima u istoriji tog žanra, uz 40.000 ljudi na stadionu Aston Vile.

Foto: Profimedia

Pevač Ozi Ozborn preminuo je danas u 77. godini posle duge borbe sa "koktelom" bolesti, od kojih je prednjačio Parkinson. NJegova porodica je saopštila da je "Princ tame", kako su mu tepali fanovi širom sveta, umro "okružen ljubavlju".

Poruka porodice

U saopštenju, njegova porodica je večeras rekla:

- Sa više tuge nego što se to rečima može opisati, obaveštavamo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros. Bio je sa porodicom i okružen ljubavlju. Molimo sve da poštuju privatnost naše porodice u ovom trenutku. Šeron, DŽek, Keli, Ejmi i Luis.

Foto: Profimedia

To se zove oproštajni koncert - ne kao neki što se opraštaju "na rate"

Roker je ovog meseca imao emotivni oproštaj od svojih obožavaoca na sceni kada se ponovo okupio sa svojim originalnom postavom benda "Blek sabat" - Tonijem Ajomijem, Gizerom Batlerom i Bilom Vardom, prvi put od 2005. godine.

- Nemate pojma kako se osećam - hvala vam od srca - rekao je Ozborn publici u Birmingemu. Foto: Profimedia

Iako se spekulisalo da se oproštajni koncert pravi jer je Ozi na samrti, bend i on sam su to demantovali.

- Neću ja još nigde, ovo nije oproštaj od života - govorio je Ozborn, ali je život hteo drugačije.

Kako je Ozi zgrozio svet i za konzervativce i zvanično postao satanista - "Princ tame"

Bilo je to 20. januara 1982. na koncertu u Des Moinesu u Ajovi - u trenutku kada se rastao od "Blek Sabata" i započeo solo karijeru. Teško da današnja mladež može da zamisli kakav je to šok bio širom sveta kada je Ozi odgrizao glavu slepog miša - danas na to retko ko da bi obratio pažnju od silnih "ludila", a tada je to bila "satanistička revolucija".

Satanistička, kako drugačije, većina svetske javnosti je bila ubeđena u to iako se i taj (o)kultni trenutak desio kao i mnogo toga u životu Ozbornovom - slučajno. Foto: Profimedia

Tada je bio već bivši frontmen "Blek sabata", na samom početku nove, solo karijere, a zbog događaja na tom nastupu i “zvanično” je proglašen satanistom i bezbožnikom.

Naime, na njegovim koncertima se nalazilo mnoštvo slepih miševa od sunđera, kao deo scenografije i dešavalo se da Ozi, kao deo performansa zgrabi jednog i zubima mu otkine glavu.

Tada je neko iz publike na pozornicu bacio pravog šišmiša koji je, zaslepljen svetlima, ostao paralizovan (ubrzo i obezglavljen "čeljustima Princa tame"). Za svet nije bilo sumnje - skandal i satanizam, a Ozijevo "opravdanje" (mada to nikada nije tražio niti se pravdao) bilo je jednostavno.

Ozborn je mislio da se radi o gumenoj igračk, pa je odgrizao glavu životinji. Kasnije je izjavio da su mu usta bila ispunjena "najgorim aftertejstom koji možete da zamislite". Foto: Profimedia

Posle koncerta odvezen je u bolnicu kako bi primio vakcinu protiv besnila, ali je stekao reputaciju koja ga je pratila do kraja života.

