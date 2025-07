Pevačica Anica Milenković u ranoj mladosti je harala muzičkom scenom, a onda je odlučila da se preseli u Ameriku, te se dugo nije pojavljivala u javnosti.

Anica je jednom prilikom otkrila da je u Americi radila razne poslove, a sada je na Instagramu još jednom pokazala da joj ništa nije strano kada je reč o poslu. Foto: Instagram printskrin/anica_milenkovic_official

Naime, Milenkovićka se uslikala dok je kosila travu, te je time želela da istakne kako nema potrebu da se prikazuje na mrežama uvek sređena "u fulu".

- Vidim, većina žena se slika doterano – guze i grudi u prvom planu – skupljaju lajkove od onih paćenika koji kod kuće imaju žene i devojke, a balave na slike drugih. Pa rekoh – da se i ja uslikam, bez filtera, ovako lepa, ali s nečim što je totalno drugačije! Moram da izreklamiram kosilicu – dobro kosi! - napisala je ona i dodala:

- Mislim, svako pokazuje svoje vrednosti, a moja kosilica radi na guranje… (zeznuli su me kad su rekli da radi perfektno). Eh, moja Anice… lepo kažu: „Probaj pre nego što kupiš" - poručila je.

"Radim kao negovateljica"

Anica je jednom otkrila i čime se danas bavi.

- Pričali su da imam avione, kamione, vile jer živim u Americi. Da me finansira bogataš, a nikada ništa od toga nisam imala. Živela sam miran život sa čovekom koga volim, kad nije išlo, razišli smo se. Otišla sam iz svega toga u normalan svet. Ja sam normalna žena, normalno obučena. Pronašla sam mir sa svojom decom. Verovatno je moglo mnogo toga u mom životu da bude bolje, ali nije verovatno sa razlogom - iskreno je rekla Anica, koja se osvrnula i na svoj posao:

- Šta je loše u tome što ja čuvam starije i bolesne ljude? To su ljudi koji nemaju nikoga da ih pazi, ali su zaradili dovoljno da mogu da plate. Mislim da svako treba jednom to da vidi, da shvati kako izgleda ciklus života. Nazivali su me socijalnim slučajem, a taj posao je jako dobro plaćen - objasnila je pevačica.

