Družila se sa kolegama sa estrade sa kojima je putovala po zemlji i svetu. Jednom prilikom, muzička zvezda je sa Zdravkom Čolićem i Šabanom Šaulićem nastupala u Švajcarskoj.

Foto: D. Mišić

Prisustvovala je neobičnoj sceni koje se prisetila u razgovoru za Kurir.

- Jedna devojčica dočakala je mene, Zdravka Čolića i Šabana Šaulića u Švajcarskoj. Kupila nam je buket cveća, ali za Zdravka je bio najveći. Dok smo mi bili na koncertu, ona je uzela ključeve od njegove sobe i čekala ga - govorila je Lana i dodala: Foto: ATA images/A. Ahel

- Obnažena leži i kad je on ušao u sobu kaže mu: "Čekam te dragi Zdravko". On onako kulturno joj odgovori "Ja se vama izvinjavam, hvala vam na buketu cveća, ali molim vas da izađete iz sobe". Ona uzme čaršav i obavije se, a Šaban kaže: "Nema problema, ako on neće da te pusti da spavaš u sobi dođi kod mene". Mi smo se posle smejali i šalili. Bilo je zaista anegdota - izjavila je Gordana.

(Kurir)

BONUS VIDEO: