Kompozitor i tvorac nekih od najvećih hitova na srpskoj sceni, Dragan Aleksandrić, otkrio je tajne estrade i to kako se ko ponaša van scene.

On je sa najvećim zvezdama imao priliku da provodi sate i sate u kafanama, gde ih je najbolje i upoznao.

- Bilo je to drugo vreme. Znali smo da sedimo satima, da popijemo koju čašicu Šaban Šaulić, Miroslav Ilić i ja. Miroslav je fizički vrlo jak i mogao je da podnese mnogo pića, ali se onda „ukrsti" i ne zna šta je radio. Jednostavno mu se desi prekid filma! Jednom nas je zaustavila policija i ja im kažem: „Nemojte ga, umrla mu je majka" - i oni nas puste. Posle nekoliko dana opet nas zaustave i pitaju: „Je l' mu opet umrla majka?", a ja odgovorim: „Nije, danas je srećan". Mnogo je takvih priča iz tog vremena - pričao je Aleksandrić u podkastu „Pričaonica" i odgovorio na pitanje da li su današnji pevači i muzičari dostojanstveni, s obzirom na to da su spremni na mnogo toga zbog bakšiša:

- Nije to sto posto dostojanstveno, ali nije ni ružno. Pa, ne možeš ti Kemiša da nateraš da legne na pod. Neke druge možda možeš, ali takav je posao. I ja sam to radio. To su bile ogromne pare, samo što ja nikada nisam pridavao toliki značaj novcu. Tu je bilo para sačuvaj Bože!

- Pesma „Još te nešto čini izuzetnom". Miroslav Ilić je godinama odbijao da je snimi. Jedne godine sam mu rekao da imam najveći hit svih vremena, ali se ništa nije desilo, pa sam se naljutio. Na kraju ju je snimio i ja sam mu dokazao ono što sam tvrdio godinama da je sjajan pevač, ali da ne zna šta je prava pesma - ispričao je Aleksandrić. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevači danas često govore da je teško pronaći hit, čak i kada su spremni da za pesmu daju vrtoglavu sumu novca, o čemu je govorio Dragan.

- Po mom mišljenju, poslednji hit je snimila Tanja Savić, tad sam ja bio u žiriju kod Saše Popovića. Naravno, Brenu ne računam jedino! Ima još lepih pesama - rekao je Dragan.

Zašto je Miroslav Ilić ljut na mene?!

U svojoj velikoj životnoj ispovesti koju je dao za Kurir, Aleksandar je spomenuo i svađu sa Miroslavom.

- S Miroslavom ti je to ovako: odem jednom, davno je to bilo, možda i pre pedeset godina, do Čiče Obrena Pjevovića i on mi kaže: "Slušaj, imam jedno naše dete, odličan pevač, mislim da može da bude od njega nešto." I dovede on Miroslava. Bio je klinac, mlađi od mene godinu dana. Ja napravim "Devojku iz grada" i "Vesna stjuardesa".

- Što se tiče Miroslava, često se tu danas spekuliše o našem odnosu. Ja sam njemu napravio najveće hitove, praktično sam ga stvorio. Nisam u svađi s njim, ali on se naljutio na mene što sam tužio menadžera njegovog. Prešao me je. Taj menadžer. Za reklamu za jednu peć išle su dve moje pesme dve godine zaredom. Oni su uzeli pare. I ja kažem: "Ako si, i treba da uzmeš pare, al' gde sam ja?!" Tvoj menadžer uzima 10.000 evra, a ja ni dinara! A pevaš moje pesme! Pa pazi, 37,6 posto je povećana prodaja peći otkako su krenule te reklame! U svakom slučaju, ja na Miroslava nisam ljut i nismo se ni svađali. Eto, i to da se zna. Kolege mi se slabo javljaju. Jedini koji je ostao dosledan kao čovek je Beki Bekić, ovi drugi baš i ne.

