- Ona je žena 21. veka. Bila je model, ali, kao što vidimo, ume da bude i dama iz visokog društva, i supruga milijardera - pisali su o njoj 2016, pred predsedničke izbore na kojima je pobedio kontroverzni tajkun. Medijima je bila interesantnija zgodna gospođa lepog lica, koja ne priča mnogo, već se samo zagonetno osmehuje. Nisu propustili ni priliku da podsete i da se Melanija Tramp 2005. udala "ne za Donalda, već za vreću novca".

Dodali su i da je rođena u komunističkoj zemlji. I da, kada je ušla u Belu kuću, nije imala pojma o ustrojstvu države ili javnim aktivnostima, jer se u Americi valjda podrazumeva da svaka prva dama sledi put i lifestyle DŽeki Kenedi... Uz to je i "dođoška", emigrantkinja. Da ne govorimo o reputaciji njenog supruga, koji nikad nije uživao veliku podršku u intelektualnim i umetničkim krugovima. Sa elitističkim je već druga priča.

Kritike su pljuštale svakog dana, sa svih strana, i dobar deo američke javnosti želeo je da ona postane "najgora prva dama u istoriji". Po mnogima, Melanija Tramp to i jeste, iako se, zajedno sa mužem, dokopala i drugog mandata.

Oni koji im nisu upućivali "najlepše želje" predviđali su da brak neće dugo trajati. No, u januaru su proslavili 20 godina od dana kada su izgovorili sudbonosno "da". Izdržali su i "test politike", kako su ga nazvali neki "proroci" koji su smatrali da će na baš toj prepreci posrnuti i polomiti bračne noge. Ali, na početku priče nije bilo lako...

Kada se Melanija prvi put uselila u Belu kuću nakon inauguracije 2017. godine, počele su da se pojavljuju glasine da je sve to veoma opterećuje. Imala je obavezu da prati šefa države na svakom koraku, a spoticali su je kad god su mogli: te nosila je pogrešnu jaknu, te odabrala je previsoke štikle, te dosađuje se na sastancima sa svetskim državnicima... Kao da je jedva čekala da pobegne od tih iskušenja. Ali, nije.

I evo je ponovo na poziciji prve dame. Sada, međutim, "eksperti" veruju da je brak snažniji nego ikada i da im je suđeno da ostano zajedno. Nema veze što ona i dalje ne izgleda kao najsrećnija žena na svetu. To joj je, jednostavno, imidž, zaključuju. Ovog puta je, pak, aktivnija i njen glas se češće i dalje čuje. Konkretno, obećala je da će se više zauzeti za prava žena, stavke zbog koje je njen muž često na meti kritika.

Kada su se 2021. iselili iz Bele kuće, Melanija kao da je u zemlju propala. To vreme mediji su iskoristili za pletenje najrazličitijih priča. Jer, dok je ona bila u ilegali, Trampa je štampa razapinjala zbog seks skandala i pretnji zatvorskom kaznom. Mnoge žene to ne bi trpele, pogotovo ne one sa takvim uticajem i moći.

Da li joj je bilo svejedno ili mu je slepo verovala? Na nekim fotografijama vidi se kako bukvalno spaljuje supruga pogledom, da li zato što ne deli njegove političke stavove ili zbog nekih drugih, privatnih stvari. Setite se i onog izbegavanja poljupca na nedavnoj inauguraciji, kada se pričalo kako je namerno izabrala šešir sa najširim obodom da ne bi mogao da joj priđe... Foto: Profimedia

Međutim, bliski prijatelji kažu da su njih dvoje fenomen – nikada nisu sreli ljude sa tako različitim ličnostima, a u isto vreme i toliko ujedinjene kada su u pitanju vrednosti koje dele. Neki tvrde i da ona često preuzima ulogu medijatora kako bi objasnila i ublažila često preoštre i neodmerene izjave svog muža. Priča se da posle svakog mitinga i javnog nastupa Donald Tramp prvo zove nju, a ne svoje saradnike i političke stratege.

Postoji i "legenda" koja kaže da je Melanija pažljivo proučila biografiju budućeg supruga, iza kojeg su bila dva braka i četvoro dece, i tek nakon toga počela da razvija idealan model ponašanja u ovoj vezi. Međutim, ona je u Donaldu videla srodnu dušu.

- Ja ličim na svog muža, a on liči na mog oca, porodičnog i vrednog čoveka, koji je negovao tradicionalne vrednosti - navodi u svojim memoarima.

I dok je predsednik direktan i često iritantan, nekad do granice neotesanosti, prva dama je odmerena i suzdržana. Ne menja pokerski izraz lica čak ni u najtežim situacijama, smatra da je uvek bolje razgovarati mirno, nego razmenjivati međusobne optužbe u žaru emocija. Bila bi dobar diplomata, zar ne? Foto: Profimedia

Možda je tajna njihovog (uspešnog) braka i u tome što dosta vremena provode razdvojeno, svako na svojoj strani. Čak i kada su u istoj zgradi. Svako ima svoju slobodu, projekte, hobije, društvo. Ovaj princip odnosa ne znači da supružnici izbegavaju jedno drugo, već da jednostavno cene i zajednički i lični prostor.

Da li je, tokom ovih 20 godina koliko su u braku, MelanijaTramp makar jednom pomislila na razvod? Zar to ne želi svaka žena ponekad, kad joj je svega preko glave? Sve je za ljude.

Ali, nije se učinila na takav korak kada se završio Trampov prvi predsednički mandat, ni kada se drugi pojavio na horizontu, ni kada je njihov sin Baron krenuo na fakultet... Jednostavno je nakrivila šešir, možda baš onaj sa širokim obodom, i nastavila sa avanturom zvanom brak.

